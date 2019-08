La Fed e il taglio dei tassi | ecco l’impatto su titoli di Stato e corporate bond

Federal Reserve - oggi atteso taglio “preventivo” tassi. Trump in pressing : Un taglio dei tassi preventivo. Di 25 punti base. E' quello che la Federal Reserve si appresta (salvo sorprese clamorose) ad annunciare oggi e che il mercato da' per scontato. Sara' la prima riduzione del costo del denaro dal dicembre del 2008, quando fu portato al minimo storico dello 0-0,25%. Rispetto ad allora, quando l'economia statunitense era nel pieno della Grande Recessione, il quadro e' decisamente diverso. Gli Stati Uniti sono entrati ...

La Fed verso il primo taglio dei tassi da 10 anni : Milano. Domani sera la Federal Reserve taglierà i tassi americani per la prima volta da 10 anni e la riduzione compresa tra 0,25 per cento e 0,5 per cento. È, in sintesi, la previsione della maggior parte degli analisti finanziari sulla riunione del Fomc, il comitato monetario della banca centrale s

Usa - la Federal Reserve tiene fermi i tassi d’interessi : “Aumentano le incertezze”. Ma apre a un possibile taglio in futuro : La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deciso di tenere fermi i tassi d’interesse tra il 2,25 e il 2,50 per cento, ma si prepara a cambiare la sua rotta sulla politica monetaria. In una nota diffusa dal Federal Open Market Committee si legge che sono “aumentate” le “incertezze”, legate al rallentamento della crescita globale e le tensioni commerciali. Tuttavia, la banca centrale, in accordo con ...

Fed resta ferma - ma apre a un taglio dei tassi. Powell a Trump : "Resto 4 anni" : La Fed abbandona l’approccio ”paziente” e apre la porta a un possibile taglio dei tassi di interesse. A fronte dell’aumento delle incertezze, la banca centrale americana si dice pronta ad “agire in modo appropriato” a sostegno dell’espansione economica. Per ora comunque i tassi restano fermi in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Un eventuale taglio è rimandato a luglio e dopo l’estate, ...

La Fed tiene fermi i tassi ma apre a un prossimo taglio : La Federal Reserve ha tenuto fermi i tassi al 2,25-2,5%, ma la diagnosi dell’economia è stata leggermente modificata: le «incertezze sulle prospettive sono aumentate», dice il comunicato, mentre è saltata la parte in cui la Fed appare «paziente» nel determinare i futuri aggiustamenti ai tassi...