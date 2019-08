La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili | dicono gli Stati Uniti

Agnelli respinge la richiesta di rimborso della Corea e si lamenta dei disagi della trasferta : Abbiamo scritto, nei giorni scorsi, dell’affaire Ronaldo che ha coinvolto la Juventus in Corea. Nel contratto per l’amichevole di Seul contro le stelle della K-League, giocata dalla Juve la scorsa settimana, c’era una clausola che prevedeva la presenza di Cristiano Ronaldo in campo per almeno 45 minuti. Ma il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto per affaticamento muscolare. Così, la Corea si era detta pronta a chiedere ...

Un soldato nordcoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata : Un soldato nordCoreano ha disertato in Corea del Sud attraversando la Zona demilitarizzata (DMZ) che separa i due stati, una cosa rara e molto pericolosa, prima di essere arrestato. L’uomo, non identificato, è stato avvistato dalle telecamere a infrarossi sudCoreane

Corea del Nord - ultime notizie : Pyongyang effettua nuovo test missilistico : Corea del Nord, ultime notizie: Pyongyang effettua nuovo test missilistico La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico nella mattinata di mercoledì 31 luglio 2019. Due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati intorno alle cinque del mattino ora locale dalla zona di Kalma, nei pressi di Wonsan, città portuale sulla costa orientale del paese. Le due testate hanno viaggiato per un totale di circa 250 chilometri, ad ...

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio verso il mar del Giappone : La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili a corto raggio, hanno detto fonti militari sudCoreane. I due missili sono stati lanciati nelle prime ore del 31 luglio nell’area di Wonsan, nel sud del paese, e secondo le prime

La Corea del Nord lancia due missili balistici a corto raggio : Il lancio avviene a meno di una settimana da quello di due razzi a corto raggio, apparentemente di nuova progettazione, caduti nel Mar del Giappone

Follow the money. L’Italia fa da ponte tra l’Europa e la Corea del nord : Roma. Mentre i colloqui tra America e Corea del nord sembrano ancora in stallo, e il segretario di stato Mike Pompeo vola a Bangkok all’East Asia Summit per cercare di riattivare il dialogo con i nordCoreani dopo gli ultimi test missilistici, qualcosa si muove. E si muove molto vicino a noi. Il 1° l

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto la storia a Gwangju. I numeri della Nazionale in Corea del Sud : Ammettiamolo, un po’ mancherà alzarci alle 03.00 italiane per assistere alle batterie. Quanti pensieri su quel che gli azzurri avrebbero potuto fare a Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di Nuoto. Storie di pronostici, storie di aspettative e storie di attese. Ebbene, la Nazionale italiana ha centrato il suo obiettivo. E’ stata l’edizione dei record: numero di medaglie (8) e finalisti (23). Cancellati i primati di ...

Badminton - Japan Open 2019 : due titoli al Giappone - uno a testa per Corea del Sud - Cina ed Indonesia : Si è concluso il Japan Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 750, con un montepremi di 750000 dollari americani: a Tokyo fanno festa quattro Nazionali. Due titoli al Giappone, gli altri equamente divisi tra Corea del Sud, Cina ed Indonesia. Tre finali perse per l’Indonesia, due per il Giappone. Di seguito i risultati delle finali del Japan Open di Badminton: Finale singolare maschile Kento Momota (Giappone, 1) b. Jonatan ...

Crolla balconata in discoteca - il racconto shock dell’azzurra Viacava : “ho visto uno dei sudCoreani morti con la testa a penzoloni” : Tragedia a Gwangju, Crolla balconata in discoteca: il racconto dell’azzurra Viacava Una spaventosa notizia ha dato un terribile risveglio questa mattina a tutti gli appassionati di nuoto: nella discoteca Coyote Ugly è Crollata una balconata sospesa a due metri e mezzo di altezza, dove si trovavano circa 100 persone. 2 morti e 16 feriti: questo il bilancio. Nel locale erano presenti anche due pallanotiste azzurre, così come la ...

Corea del Sud - crolla la balconata di una discoteca : 2 morti - feriti 8 atleti dei Mondiali di nuoto : È crollata nella notte la balconata di una discoteca di Gwangju, la città della Corea del Sud che sta ospitando i Mondiali di nuoto: due persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in modo lieve: solo in 3 sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati nel centro medico del villaggio degli atleti. Tra loro c’è anche un atleta italiano di cui ancora non si conoscono le generalità, oltre che 3 americani, 2 ...

Due persone sono morte in un locale di Gwangju - in Corea del Sud - a causa del crollo di una balconata interna : Nella notte tra venerdì e sabato due persone sono morte e altre dieci sono state ferite a causa del crollo di una balconata interna di un locale della città di Gwangju, in Corea del Sud. Al momento del crollo nel locale

Corea del Sud - crolla locale vicino villaggio atleti mondiali di nuoto : 2 morti - ferito un pallanuotista : Fra le persone coinvolte anche un giocatore della nazionale Usa di pallanuoto che ha riportato una frattura agli arti inferiori. Nessun italiano fra le vittime

La Juventus pareggia 3-3 con i Coreani del Team K-League : È finita 3-3 l’amichevole tra la Juventus e i coreani del Team K-League. Amichevole che chiude la tournée asiatica della squadra di Sarri. La partita è cominciata con un’ora di ritardo perché il pullman della Juve è rimasto imbottigliato nel traffico. Ronaldo è rimasto in panchina. Solito 4-3-3 con Cancelo, De Ligt, Rugani e Beruatto davanti a Szczesny, a centrocampo Emre Can, Pjanic e Muratore e davanti Bernardeschi, Higuain e ...

Sta per affacciarsi LG X2 2019 - il prossimo entry-level del brand Coreano : Sta per affacciarsi sulla scena degli smartphone di fascia bassa il nuovo LG X2 2019, apparso sul portale 'Android Enterprise Recommended' (ci ha pensato Google a svelarci tutto quanto riguarda questo particolare modello, che non sapevamo nemmeno fosse in programma). Il device disporrà di uno schermo HD+ (1440 x 720 pixel) da 5.5 pollici, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna ed il processore Snapdrgon 425 (scheda grafica Adreno 308). Presente ...