Kikò Nalli furioso dopo il Grande Fratello | c’entra Ambra Lombardo?

CRISTIANO MALGIOGLIO CAMBIA IDEA SU AMBRA E KIKO' NALLI/ Lei : 'grazie amico mio' : CRISTIANO MALGIOGLIO ha CAMBIAto IDEA sulla storia d'amore tra AMBRA Lombardo e Kikò NALLI del GF 16. Lei su Instagram gli scrive: 'sei un amico'

Kikò Nalli scaglia una nuova frecciata agli ex concorrenti del GF : Grande Fratello: Kikò Nalli torna a criticare alcuni ex concorrenti Kikò Nalli, come è ormai arcinoto a tutti, è sempre stato diretto e decisamente sincero, anche rischiando di risultare antipatico ai più. E anche poco fa, in una storia su instagram, non le ha certo mandate a dire nei confronti di alcuni ex concorrenti del GF di Barbara d’Urso, lasciando tutti senza parole. Cosa ha detto? In questa circostanza l’ex marito di Tina ...

Kikò Nalli sugli ex concorrenti del Gf : “Toglietevi le maschere” : Grande Fratello ultime notizie, la nuova vita di Kikò Nalli dopo l’esperienza televisiva Kikò Nalli non ha mai avuto peli sulla lingua. All’interno della Casa del Grande Fratello, è sempre stato sé stesso e, quando ha capito di essersi innamorato, ha confessato senza problemi i suoi sentimenti ad Ambra Lombardo, con la quale adesso vive […] L'articolo Kikò Nalli sugli ex concorrenti del Gf: “Toglietevi le maschere” ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo commossa : “Grazie a chi ha creduto in me” : Ambra Lombardo emozionata: il ringraziamento speciale a Kikò e al suo staff Kikò Nalli è sempre nei pensieri di Ambra Lombardo anche quando per motivi lavorativi sono costretti a stare lontano. La bella professoressa ha trascorso qualche giorno a Napoli, impegnata con alcuni progetti, e tra una riflessione e l’altra ha scritto un ringraziamento speciale a tutto lo staff che la segue per lavoro e che ha sempre creduto in lei anche prima di ...

“Non smettere di essere dentro di me”. Kikò Nalli - la dedica al padre morto spezza il cuore : La dolce dedica di Kikò Nalli su Instagram Stories commuove tutti. A chi era dedicata la Story di Nalli? Al padre che il 21 luglio avrebbe festeggiato il compleanno. “Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Non smettere mai di essere dentro di me. Auguri papone mio” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex marito di Tina Cipollari. Sullo sfondo un tramonto, poi quelle parole toccanti che hanno commosso ...

Kikò Nalli e Ambra Lombardo - c'è la smentita ufficiale : "Nessun contatto con la produzione di Temptation Island Vip" : Stanno ufficialmente insieme da un mese soltanto ma c'è chi già li vorrebbe a confrontarsi davanti ai falò dell'isola più paparazzata d'Italia.Stiamo parlando di Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la coppia nata nella casa del Grande Fratello che, secondo i fan, sarebbe già pronta per mettersi alla prova in un contesto altrettanto bizzarro: Temptation Island Vip.prosegui la letturaKikò Nalli e Ambra Lombardo, c'è la smentita ufficiale: "Nessun ...

Ambra Lombardo è sicura - con lei - Kikò Nalli non piangerà mai… frecciatina per Tina? : Ambra Lombardo ci tiene a far sapere a tutti, che Kikò starà benissimo con lei, non piangerà un solo minuto Ambra Lombardo e Kikò Nalli, dopo la fine della loro esperienza nella Casa, hanno letteralmente fatto ricredere i telespettatori sul loro sentimento, dimostrando che a legarli c’è un reale affetto e non la passione per … Continue reading Ambra Lombardo è sicura, con lei, Kikò Nalli non piangerà mai… frecciatina per Tina? at ...

Ambra Lombardo spiazza tutti : “Kikò Nalli? Con me piangerà!” : Ambra Lombardo su Kikò Nalli: “Con me piangerà… di gioia!” Ambra Lombardo e Kikò Nalli, dopo la fine della loro esperienza nella Casa, hanno letteralmente fatto ricredere i telespettatori sul loro sentimento, dimostrando che a legarli c’è un reale affetto e non la passione per la luce dei riflettori. Qualche ora fa, però, la bella professoressa ha spiazzato tutti i suoi fan, scrivendo sui social una citazione degli ...