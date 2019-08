Juventus | secondo Sky Sport Higuain vuole restare in bianconero

Calciomercato Juventus : secondo il Sun l'accordo tra Dybala e lo United sarebbe lontano : Il Calciomercato della Juventus sta subendo un piccolo stop sul suo fronte più caldo. L'affare Romelu Lukaku con il Manchester United è da questa mattina più lontano del previsto. Il problema non è la trattativa tra i club ma l'accordo tra Dybala e il Manchester United. L'agente dell'argentino è da ieri in Inghilterra e ha già incontrato i dirigenti dei Red Devils per iniziare i colloqui sul possibile trasferimento del suo assistito alla corte ...

Juventus - secondo Goal.com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ...

Calciomercato Juventus - Dybala secondo Tuttosport non è più sicuro di restare : Il Calciomercato della Juventus potrebbe cambiare rotta nelle prossime settimane. Il quotidiano torinese Tuttosport svela oggi in prima pagina che il futuro di Paulo Dybala è sempre più in bilico. Lo scenario rispetto al recente passato sarebbe cambiato con i corteggiatori che continuano il pressing e il giocatore che, per la prima volta, starebbe pensando all’addio a Torino. Due al momento le squadre interessate e molte le possibilità che si ...

Juventus - secondo 'La Repubblica' potrebbe offrire 55 milioni di euro per Chiesa : La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 ...

Juventus : secondo Virgilio l'acquisto di De Ligt potrebbe portare alla cessione di Bonucci : La Juventus, dopo l'ufficializzazione di De Ligt, è pronta a cedere qualche suo giocatore, considerando che attualmente la rosa bianconera è formata da 27 calciatori e la lista Champions League permette di registrare 23 giocatori. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino: si va da Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi mentre nel settore avanzato chi rischia maggiormente la cessione sono Higuain e ...

Juventus - secondo giorno di raduno al JTC - Bernardeschi : ‘Bello essere tornati’ : Quella di oggi è stata una lunga giornata di lavoro per la Juventus. Maurizio Sarri, già da ieri, ha iniziato a dare le prime indicazioni ai suoi ragazzi e gli intensi allenamenti sono proseguiti anche questa mattina e questo pomeriggio. Il tecnico ha deciso di far svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi e le regole nel ritiro della Juve sono ben precise. La Continassa è blindata e i bianconeri dopo il primo allenamento di giornata restano ...

Juventus - UFFICIALE : Buffon atto secondo! “Bentornato a casa - Gigi” : Buffon Juventus- La Juventus ha ufficializzato il ritorno a casa di Gigi Buffon. Dopo le visite mediche di questa mattina, i bianconeri hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. Buffon Juventus, UFFICIALE: ecco il comunicato del club Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Buffon atto secondo! ...

Calciomercato Juventus - secondo 'Marca' si cercherebbe Bale per vincere la Champions : Continuano ad arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra altamente competitiva per la prossima stagione, nella quale sarà allenata da Maurizio Sarri. Si stanno dunque cercando giocatori funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico e, stando a quanto riporta la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione ...

Juventus-De Ligt - trasferimento oramai definito secondo i bookmakers : Settimana prossima potrebbe essere molto importante per la Serie A, in particolare per le società di vertice. Una delle protagoniste di quest'estate potrebbe essere soprattutto la Juventus, che in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (per fine giugno), è pronta a regalare a Maurizio Sarri ed ai tifosi bianconeri acquisti di qualità. Sarebbe vicina la firma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno con il Paris Saint ...

Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. : Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. Il giornalista Luca Momblano, su Top Calcio 24, ha avanzato una previsione suggestiva che susciterebbe una vera e propria girandola di movimenti nel ruolo di portiere di alcune delle principali squadre europee. secondo il commentatore, se De Gea non dovesse rinnovare con il Manchester United, […] More

Champions League - Manchester City favorito secondo i bookie poi Barcellona e Juventus : Il pensiero delle squadre è già rivolto alla prossima stagione, in particolar modo l’obiettivo è provare a vincere la Champions League, chiodo fisso per la Juventus che ha deciso di affidarsi a Maurizio Sarri per provare l’impresa. Stesso obiettivo per Guardiola, secondo quanto riporta Agipronews, è il tecnico del City il favorito assoluto a 4,50 secondo Stanleybet.it. Poi il Barcellona a 5,5 e sul gradino più basso del podio ...

Nelson Semedo - secondo Don Balon vuole trasferirsi alla Juventus (RUMORS) : Gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da alcune cessioni pesanti. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic. Proprio il terzino portoghese è uno dei più apprezzati in Inghilterra, con il Manchester City che ...

Secondo Guelpa de 'Il Giornale' - 'per Guardiola alla Juventus siamo ai dettagli' : L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero ...