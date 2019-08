Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) “Voglio fare inil Sud America per traverso, da”, questo il prossimo progetto che ha in mente. Lo ha rivelato a Vittorio Brumotti con il quale condivide la passione per lacletta. Brumotti, dopo ilcon Il FAI in giro per l’Italia, ha fatto tappa a Viareggio per curiosare dietro le quinte del Jova Beach Party. Lorenzo Cherubini ha anche raccontato di essere un ciclista molto prudente: “Ho sempre il casco allacciato e niente cuffiette, andare incon la musica è estremamente pericoloso”, ha spiegato nel video diffuso dall’ufficio stampa di Intesa San Paolo che sostiene ildi Brumotti. L'articolo: “Dopo ildainmusica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Jovanotti: “Dopo il tour farò da Lima a Buenos Aires in bici, solo e senza musica” - alessiogiobbi : RT @fsnews_it: “Dopo #jovabeachparty uno show normale sembrerà qualcosa del passato”, @lorenzojova sulla cover del nuovo numero de #LaFrecc… - michelagentili : RT @fsnews_it: “Dopo #jovabeachparty uno show normale sembrerà qualcosa del passato”, @lorenzojova sulla cover del nuovo numero de #LaFrecc… -