Jova Beach Party | successo per il concerto festa di Viareggio

A settembre una grande festa finale per il Jova Beach Party - i primi dettagli sull’evento conclusivo : Si terrà il 21 settembre l'ultima tappa del Jova Beach Party, una grande festa finale in programma nell'ultimo giorno d'estate. Lo annuncia la pagina Instagram ufficiale dedicata all'evento estivo di Jovanotti che comunica che i dettagli verranno divulgati entro il 5 agosto. Sconosciuta la città che accoglierà l'ultimo concerto del Jova Beach Party, anche questa da comunicare entro il 5 agosto. Nel post viene altresì chiarito che i biglietti ...

Caterina Balivo scatenata con le amiche al Jova Beach Party di Viareggio : La conduttrice Rai ha preso parte all'evento estivo di Jovanotti nella tappa toscana. Tra balli scatenati e canti la Balivo ha sfoggiato un look insolito per assistere al concerto. "Mi sento davvero una ragazza anni '90", così Caterina Balivo descrive sui social l'esperienza vissuta al concerto di Jovanotti a Viareggio. Il popolare volto Rai era, infatti, in prima fila al Jova Beach Party che faceva tappa in Toscana. Insieme ad altre due amiche, ...

Jova Beach PARTY - VIAREGGIO/ Ospiti e scaletta : festa al Muraglione! - 30 luglio - : JOVA BEACH PARTY a VIAREGGIO, Lorenzo JOVAnotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Lo Chef Michele Casadei Massari approda al Jova Beach Party : Lo Chef Michele Casadei Massari, fondatore di quattro ristoranti Piccolo Cafe e del ristorante Lucciola, tutti a New York, cucinerà durante l’ultima tappa già sold out del Jova Beach Party, il tour estivo di Jovanotti che sta animando le spiagge italiane. L’appuntamento è per sabato 31 agosto presso la Spiaggia del Muraglione, a Viareggio. Michele Casadei Massari, scelto dal Food Guru del Jova Beach Party Filippo Polidori, per l’occasione ...

Jova Beach Party - Viareggio/ Scaletta e ospiti : attesi 40mila al concerto - 30 luglio - : Jova Beach Party a Viareggio, Lorenzo Jovanotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Jova Beach PARTY - VIAREGGIO/ Scaletta : ritorno dopo lo stop di Albenga - 30 luglio - : JOVA BEACH PARTY a VIAREGGIO, Lorenzo JOVAnotti torna protagonista oggi 30 luglio 2019 e porta in scena la sua voglia sfrenata di ballare

Jovanotti a Viareggio il 30 luglio - Gianni Togni ospite del Jova Beach Party : Jovanotti a Viareggio il 30 luglio per il primo dei due appuntamenti in programma sulla Spiaggia Muraglione (il secondo è atteso per il 31 agosto). Gianni Togni sarà ospite del nuovo appuntamento del Jova Beach Party. Lo scrive a Rockol che provvede a darne notizia ai fan di Jovanotti, il quale di recente ha reinterpretato Luna, il successo che Togni ha realizzato con Guido Morra nel 1980. La stima che lega Jovanotti all’autore del ...

«Jova Beach Party» : da Fiorello a Gianni Morandi - tutti gli ospiti alla corte di Jovanotti : Jova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti di JovanottiJova Beach Party 2019: gli ospiti ...

Jova Beach Party - Jovanotti furioso su Fb : «Troppe transenne - non siamo hooligans» : Non smette di far parlare e di creare polemiche il Jova Beach Party, la tournée di Jovanotti sulle spiagge di tutta l'Italia: in un post sulla sua pagina Facebook, in...

Jova Beach Party Albenga annullato/ Prossima tappa il 30 luglio a Viareggio : Jova Beach Party Albenga annullato, si torna in scena il 30 luglio prossimo a Viareggio. Intanto la Liguria si muove per proporre una data alternativa.

Gli ambientalisti contro il Jova Beach Party a Roccella Ionica - arriva l’esposto per la tappa del 10 agosto : Dopo le incertezze, gli annullamenti e le polemiche dei giorni scorsi, anche gli ambientalisti contro il Jova Beach Party a Roccella Ionica, con una richiesta di spostamento che riguarda la tappa già in programma per il 10 agosto prossimo. L'esposto, presentato al Comune di Roccella da Legambiente Calabria, Lipu, Altura, StorCal e Caretta Calabria Conservation, contiene la possibilità di spostare a nuova location o dopo il 31 agosto la ...

Jova Beach Party - anche Jovanotti (nel suo piccolo ma mica tanto) “s’incazza” : “A Viareggio vogliono dividere la spiaggia come in un allevamento di pecore mannare” : Immaginate un telegiornale che si occupa solo di notizie leggere, leggerissime, “impalpabili”. Fatto? Ora, prendete un po’ di colla vinilica e usatela per appiccicarci degli scoop che non hanno come obiettivo quello di salvare il mondo ma che, a loro modo, sono capaci di far vacillare le nostre certezze. Perché, se c’è una cosa della quale 9 italiani su 10 erano certi secondo un sondaggio condotto non si sa bene da chi, è ...

Jova Beach Party a Viareggio solo con progetto modificato - lo racconta Jovanotti : La tappa del Jova Beach Party a Viareggio si farà ma solo con importanti modifiche al progetto. Lo spiega Jovanotti attraverso un post su Facebook condividendo un video da una delle tappe precedenti per spiegare al suo pubblico l'idea del Jova Beach Party, una festa sulla spiaggia, in assoluta libertà. "Una festa, allegra e pacifica. Una grande avventura artistica e umana da vivere", così ne parla Jovanotti che a Viareggio si scontra con ...

Rinviata la Commissione di Vigilanza per la tappa di Jova Beach Party a Vasto : La Commissione di Vigilanza per la tappa di Jova Beach Party a Vasto è stata Rinviata a data da destinarsi. Non esiste quindi una decisione sulla tappa del 17 agosto che potrebbe saltare per motivi di sicurezza e approdare in una nuova location per la quale sono già arrivate delle proposte. Secondo VastoWeb, l'incontro sarebbe stato rinviato a data da decidersi in attesa che gli organizzatori dell'evento forniscano un nuovo piano per la ...