Jojonium – Phantom Blood | novità manga di Star Comics

(Di giovedì 1 agosto 2019)è lieta di presentare l’edizione deluxe di uno deipiù stravaganti e longevi di sempre. Stiamo parlando di, scritto dal maestro Hirohiko Araki. Questa nuova edizione dipromette di essere un’imperdibile pezzo da collezione, con tavole completamente rimasterizzate, perfetta anche per i nuovi lettori e per chi ha arretrati da recuperare. La serie completa sarà composta da tre volumi, cartonati sia in bianco e nero che a colori, da Ottobre ogni mese in libreria, fumetteria e su Amazon. Non perdetela! E cliccate qui per recuperare ladel mese appena trascorso! L'articolodiproviene da nerdgate.

