Fonte : blogo

(Di giovedì 1 agosto 2019) Cinema, teatro, tv, la carriera dinon ha soste in questo periodo. Mentre è a teatro fino al 3 novembre nel ruolo di Atticus Finch nella versione di Aaron Sorkin di Il Buio oltre la siepe, l'exdi The Newsroom ha accettato di recitare e produrre latratta dal romanzo Americandi Philip Meyer.Il progetto, visto anche il coinvolgimento di, è stato ordinato direttamente ada, che è riuscita a superare un'accesa concorrenza ma probabilmente non entrerà in produzione prima di fine anno considerato chesolo il 3 novembre si libererà dall'impegno teatrale (e a teatro il suo posto sarà preso da Ed Harris).ditvdapubblicato su TVBlog.it 01 agosto 2019 10:35.

dituttounpop : #Showtime ha ordinato #Rust una serie con Jeff Daniels nei panni di un poliziotto in una zona d'america economicame… - SerieTvserie : Jeff Daniels protagonista di Rust nuova serie tv ordinata da Showtime - nojustice111 : @thehill @Jeff_Daniels RINO -