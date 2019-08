“Io Sono Ambiente” | il 3 agosto parte la campagna sui comportamenti rispettosi della

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Gli ecosistemi naturali e la biodiversitàminacciati dall’invadente attività dell’uomo, che sta portando la biosfera alla sua sesta grande estinzione. L’80%perdita di diversità biologica è causato dalla distruzione degli habitat e, se non cambiamo al più presto il nostro stile di vita, il 20% delle specie conosciute potrebbe scomparire nell’arco dei prossimi 30 anni e addirittura il 50% entro la fine di questo secolo. Ogni 20 minuti, il mondo perde una o più specie e circa 30 ettari di habitat naturali. Se si pensa che la normale velocità di ricambio delle specie è di circa una ogni quattro anni, l’attuale velocità di estinzione, circa 30.000 all’anno, è senza precedenti. Siamo nel mezzopiù grande estinzione di massa, da quando i dinosauri furono spazzati via 65 milioni di anni fa. La quantità di rifiuti di plastica nei mari è in forte aumento: ogni anno vengono ...

