Inter | Lautaro Martinez è tornato | “ho parlato molto con Conte | lui punto tutto sul

Inter - Lautaro Martinez svela : “oggi ho parlato con Conte…” : “Sono molto contento perche’ torno ad allenarmi. Noi siamo pronti a dare tutto il nostro meglio per gli obiettivi che ci siamo prefissati. Spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, il calciatore si candida ad essere protagonista. “Ho approfittato di qualche giorno di vacanza per riposare e divertirmi. In ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez allontana l’addio : “non ho parlato con il mio agente del Barcellona” : L’attaccante dell’Inter ha ammesso di voler rimanere in nerazzurro, rivelando di aver già parlato con Antonio Conte Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter, nonostante il presunto Interesse nei suoi confronti del Barcellona del connazionale Lionel Messi. Spada/LaPresse Il ‘Toro’ ha espresso la sua volontà nel corso di un’Intervista rilasciata a Fox Sport Radio in Argentina, ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez si sbilancia : “Il mio futuro?” - l’argentino risponde così… : “Non ho parlato con il mio agente dell’Interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione“. Sembra avere le idee abbastanza chiare l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che smentisce a Fox Sport Radio in Argentina i rumors riguardo l’Interesse del Barcellona nei suoi confronti. “La Coppa America è stata ...

Calciomercato Inter - rinnovo in vista per Lautaro mentre Icardi resta in uscita : L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, ...

Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez : “forte Interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…” : L’agente di Lautaro Martinez ammette l’Interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli Interessi del ‘Toro’, ha Parlato ad Olè dell’Interesse del Barcellona nei confronti del suo ...

Inter - senti l’agente di Lautaro : “Confermo l’Interesse del Barcellona” : L’Inter dovrà stare attenta al Barcellona, parola dell’agente di Lautaro Martinez, Alberto Yaqué: “Nessuna chiamata ufficiale però”.“powered by Goal”Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di una presunta offerta del Barcellona per Lautaro Martinez. L’offerta è poi stata smentita dall’agente, che però oggi ha in qualche modo rincarato la dose ai microfoni di ‘Olé’.Alberto Yaqué, procuratore ...

Calciomercato Inter - Zanetti allontana il Barcellona : “Nessuna offerta per Lautaro Martinez” : Il vicepresidente dell’Inter blinda Lautaro Martinez all’Inter e allontana le voci sul Barcellona: “Messi lo ha chiesto? Me lo lasci un altro po'”.“powered by Goal”L’eliminazione dalla Copa America per mano del Brasile ha lasciato comunque una certezza in casa Argentina: la buona intesa tra Lautaro Martinez e Lionel Messi avrebbe convinto la Pulce a chiedere l’acquisto dell’attaccante dell‘Inter, ...

Calciomercato Inter - Javier Zanetti fa chiarezza : “nessuna offerta per Lautaro Martinez - spero che resti” : Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando come non sia arrivata nessuna offerta Il futuro di Lautaro Martinez sarà all’Inter, almeno è quello che spera il vice-presidente Javier Zanetti. Il dirigente nerazzurro ha parlato ai microfoni di TycSports, sottolineando come al momento non sia arrivata nessuna offerta per l’argentino, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero di un ...

Inter - Zanetti allo scoperto : “nessuna offerta per Lautaro Martinez” : “All’Inter non e’ arrivata alcuna offerta per Lautaro Martinez”. Sono le importanti dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti che ha deciso di commentare così le voci su un possibile Interessa del Barcellona per Lautaro Martinez. L’argentino sta attraversando un momento importante come dimostrato anche in Coppa America e si candida ad essere un grande protagonista per il futuro. ...

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

Inter - Lautaro Martinez protagonista in Copa America : il Barça starebbe pensando a lui : In questi giorni si sta giocando la Copa America in Brasile. L'Argentina, dopo un inizio difficile in cui ha raccolto un solo punto nelle prime due partite nella fase a gironi, è riuscita a risollevarsi con due vittorie consecutive. Trascinatore dell'Albiceleste è stato l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, autore di due gol, contro Qatar e Venezuela. Ora la squadra di Scaloni si giocherà la semifinale contro i padroni di casa e il Toro ...

Venezuela-Argentina - gol Lautaro Martinez : prodezza di tacco dell’attaccante dell’Inter [VIDEO] : Si sta giocando il match valido per i quarti di finale della Coppa America, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva. In campo il Venezuela e l’Argentina, partita subito dai ritmi altissimi e che ha regalato emozioni già dai primi minuti. Passa subito in vantaggio l’Albiceleste grazie al solito Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter sta attraversando un momento entusiasmante e contro il Venezuela ha ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez : “Futuro?” Il padre spaventa i tifosi nerazzurri : Lautaro Martinez potrebbe rappresentare una delle poche certezze dell’attacco dell’Inter della prossima stagione. Tra il possibile addio di Icardi e qualche importante nome in entrata per il sostituto, l’argentino si sta disimpegnando molto bene in Coppa America con l’Albiceleste. Ma il padre dell’attaccante, già conosciuto in passato per essere andato contro Spalletti, ha spaventato i tifosi nerazzurri in ...