Instagram | inviare foto che si autodistruggono

Fonte : chimerarevo

(Di venerdì 2 agosto 2019)offre la possibilità di potero video che siin direct; questa opzione risulta molto utile quando si intende far visualizzare un file a qualcuno senza che quest’ultimo sia in grado leggi di più...

sietefolli : RT @MariaLauraZavag: RT CD da Instagram from gattile_enpa_treviso - CERCASI STALLO ? TARZAN (M) e JANE (F), 35 giorni, CERCASI STALLO URG… - MariaLauraZavag : RT CD da Instagram from gattile_enpa_treviso - CERCASI STALLO ? TARZAN (M) e JANE (F), 35 giorni, CERCASI STALLO… - universitysh : Io non ho intenzione di inviare una mia foto, e soprattutto il motivo è stupido. 'È per confermare che sei il titol… -