Inchiesta Angeli e Demoni | gli ultimi sviluppi | arriva la prima confessione Terza puntata

Inchiesta Angeli e Demoni - i casi più clamorosi dei bimbi “strappati” di Bibbiano/ Seconda puntata : Seconda puntata dell'Inchiesta di Fanpage basata sulle carte dell’Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di affidi illeciti di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Emergono nuovi dettagli sull’Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l’Italia: come il caso di un bambino affidato alla cuoca (lavoratrice irregolare) ...

Bibbiano - l'Inchiesta 'Angeli e Demoni' si allarga : Anomalie, omissioni e accuse di abusi sessuali infondate: ci sarebbe questo ed altro nei 70 fascicoli consegnati al Tribunale dei Minori di Bologna dagli assistenti sociali di sei comuni della Val d'Enza, nel reggiano. Due anni di dossier e relazioni da riesaminare uno ad uno. È l'ultimo sviluppo nell'inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi illeciti di minori condotta dalla Procura di Reggio Emilia che vede dal 2 luglio 29 persone indagate ...

Inchiesta Angeli e Demoni - cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ Prima puntata : Nuovi dettagli dalle carte dell'Inchiesta di Bibbiano, comune di 10mila abitanti in provincia di Reggio Emilia, al centro di una tempesta giudiziaria per i casi di bambini strappati alle loro famiglie per motivi inventati e a scopo di lucro. Fanpage pubblica la Prima puntata sulle carte dell'Inchiesta "Angeli e Demoni" che ha scosso l'Italia svelando nuovi particolari sui racconti degli assistenti precari costretti a rimanere in silenzio, alle ...

Affidi illeciti dell'Inchiesta "Angeli e demoni" - Meloni : "Condanne esemplari per gli orchi che lucrano sui bimbi" : Pina Francone Il leader di Fratelli d’Italia partecipa all’evento "I bambini non si toccano" e chiede condanne esemplari per gli indagati dell’inchiesta "Angeli e Demoni" "I bambini non si toccano", è stato il titolo del presidio organizzato venerdì da Fratelli d'Italia davanti al Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, per tenere alta l'attenzione sullo scandalo emerso con l'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli Affidi ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera l'Inchiesta Angeli e Demoni e le Truffe Romantiche : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli approfondisce il caso degli affidi illeciti di minori nella provincia di Reggio Emilia. Prosegue l'inchiesta sulle Truffe Romantiche.

"Angeli e Demoni" - si allarga l'Inchiesta : indagati altri due sindaci dem : Costanza Tosi Giuseppe De Lorenzo Il Pd emiliano elogiava l'esperienza della Val d'Enza tanto da promuovere in quei luoghi "un incontro pubblico della commissione, per ascoltare il territorio e condividere azioni di sistema". Bignami: "Il Pd c'è dentro fino al collo" Il Partito democratico finisce nell'occhio del ciclone nell’inchiesta sul business degli affidamenti dei minori. Non solo Andrea Carletti nel registro ...

Cos'è l'Inchiesta "Angeli e Demoni" : Costanza Tosi I servizi sociali falsificavano relazioni per riuscire ad allontanare i bambini dalle proprie famiglie per darli in affido ad amici e conoscenti l'inchiesta coordinata dalla procura di Reggio Emilia che prende il nome di "Angeli e Demoni" vede al centro della indagini la rete di servizi sociali della Val D'Enza. Secondo quanto scritto nell'ordinanza del tribunale, i responsabili dei servizi avrebbero falsificato le ...