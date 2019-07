In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto | Sgominata la cosca dei politici Retata in

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Luglio : Savoini - 150 mila euro dal Marocco caduti nel cesso : Dossier – L’uomo del Rubligate contò la somma in bagno Marocco, missione Salvini-Savoini. I 150mila euro salvati dalla “turca” Ieri-oggi – Nel 2015 la “trasferta”. Sei mesi dopo il lobbista del re consegna i contanti all’allora portavoce di Luigi Franco e Thomas Mackinson Preferisco di No di Marco Travaglio Soltanto in un Paese smemorato come il nostro poteva avere successo lo slogan di Salvini, che l’ha copiato da Renzi, che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Luglio : I due amanti sul Tav. Berlusconi farà votare il testo di Salvini per salvare l’opera inutile : La Trattativa Tav, l’inciucio di B. e Salvini per la mozione contro i 5S Partito degli affari – La Lega e Berlusconi tornano a parlarsi per il dibattito al Senato sull’alta velocità: così il 7 agosto resusciterà il vecchio centrodestra di Ilaria Proieti Traditori no: sconfitti di Marco Travaglio Domenica ero in Val di Susa, a Venaus, invitato dal Festival dell’Alta Felicità a presentare Perché No Tav. E tutti i leader del movimento ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio : M5S - ecco la mozione No Tav che irrita Salvini : “Siete fuori” : Torino-Lione Tav, l’ultima mossa M5S. La Lega: “Dimettetevi” La mozione – Il Testo 5Stelle al Senato: “La Francia ci obbliga a un’opera inutile”. Il Carroccio infierisce: “Allora lasciate” di Carlo Di Foggia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La prova del bau. “Un uomo adesso proprio non lo voglio, mi basta un barboncino” (Elisa Isoardi, conduttrice de La prova del cuoco su Rai1, Vero, 8.7). Un altro? La collegiale. “I ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio : Il Partito degli Affari è deluso : nessun’Apocalisse in Val Susa : Il caso “Li abbiamo eletti e fanno Ponzio Pilato”. I No Tav contro M5S Il corteo – Niente scontri, nonostante gli allarmi. Ma la valle non perdona gli ex compagni di battaglia di Andrea Giambartolomei Il ministro dell’Esterno di Marco Travaglio Segnatevi questa frase. È del 4 febbraio 2015, da un’intervista a Panorama: “Pazzesco. Un ministro dell’Interno che twitta su indagini in corso non merita neppure un commento. Il Fatto in sé ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio : La procura “Falso che non possa più collaborare” : La storia “Formigoni potrebbe dire dove sono i soldi” (ma non gli conviene) Spazzacorrotti – L’ex “Celeste” ai domiciliari perché la collaborazione è “impossibile”. Ma il parere della pm Pedio delinea un quadro diverso di Antonella Mascali La leggenda del santo Pignatone di Marco Travaglio Aveva ragione Renzi: “Il tempo è galantuomo”. É bastato attendere nove mesi e il gip ha respinto la richiesta di archiviazione per suo padre ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio : Papà Renzi&C. non si archiviano. Il gip stronca la Procura di Roma : L’inchiesta Consip, il gip non archivia l’inchiesta su Papà Renzi La scelta – Il giudice Sturzo rimanda in camera di consiglio il 14 ottobre anche Lotti, Romeo, Saltalamacchia, Carlo Russo, Bocchino e Gizzi (Grandi Stazioni) di Marco Lillo Sozzani&zozzoni di Marco Travaglio Cari lettori, quando vedete un esponente del Pd stracciarsi le vesti per le presunte tangenti alla Lega, quella di 30mila euro di Arata&Nicastri a Siri ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Luglio : Conte sbugiarda Salvini. Ma nessuno se ne accorge : Informativa – In Senato Conte sui rubli resta solo: 5S assenti, Salvini attacca “Il signor Savoini era a Mosca su invito di Salvini Mai più ai tavoli chi non ha incarichi ufficiali”. Il Pd: “Ora una mozione di sfiducia” Il presidente irritato coi grillini di Paola Zanca Pensieri dal manicomio di Marco Travaglio Mettere ordine e trovare una logica nel manicomio di ieri sarebbe uno sforzo vano, quindi non ci proviamo neppure. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Luglio : I 5 stelle sotto il Tav. L’Annuncio – Conte : “Fermare il Torino-Lione costa più che farlo” : Un anno dopo Ora Conte diventa Sì Tav: “Fermarlo costa troppo” La scelta – Nonostante la stroncatura dell’analisi costi-benefici il premier dà L’Annuncio: “L’Ue darà più soldi, rescindere gli accordi ha un prezzo elevato”. Ma non è così di Carlo Di Foggia Formigodi di Marco Travaglio L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che scarcera Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dopo ben 5 mesi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Luglio : Gratti Siri e Giorgetti ed escono B. & Letta. Bomba sulla lega : Intercettati – L’inchiesta – Ecco il presunto incontro tra il leghista e l’imprenditore ritenuto vicino a Messina Denaro Arata a Nicastri jr: “Tuo padre conosce Armando”. È Siri? Vito Nicastri, nel periodo in cui era un uomo libero, prima di finire ai domiciliari nel marzo del 2018 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, ha incontrato – secondo quanto sembra dire Paolo Arata mentre è intercettato – il teorico ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Luglio : Settimana di fuoco – Il premier avverte Salvini e aspetta il suo scritto su Mosca : Lo scontro Autonomia, Conte avvisa Salvini: “Spiego tutto io” Il premier irritato dalla polemica coi governatori, minaccia di “smascherare” la Lega al Sud. E ancora aspetta la nota sul Rubli-gate di Paola Zanca Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Un po’ castrati. “La castrazione chimica? Sarebbe una misura civile. Ma deve essere volontaria e reversibile” (Giulia Bongiorno, Lega, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Luglio : il “seme della legalità” - l’eredità lasciata da Borrelli : 1930-2019 – Si è spento ieri nella “sua” Milano “Era il nostro capo” L’addio a Borrelli del pool Mani Pulite Il cancelliere del tribunale si commuove appresa la notizia La figlia Federica: “Nel mio momento più buio c’eri” di Ferruccio Sansa Il più grande di Marco Travaglio Se l’idea di Giustizia avesse un volto, avrebbe il suo. Se il precetto costituzionale “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” avesse un nome, avrebbe il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Luglio : È morto l’ex procuratore di milano e padre di mani pulite : 1930-2019 – Si è spento ieri nella “sua” milano “Era il nostro capo” L’addio a Borrelli del pool mani pulite Il cancelliere del tribunale si commuove appresa la notizia La figlia Federica: “Nel mio momento più buio c’eri” di Ferruccio Sansa Il più grande di Marco Travaglio Se l’idea di Giustizia avesse un volto, avrebbe il suo. Se il precetto costituzionale “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” avesse un nome, avrebbe ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Luglio : Saldi – A bilancio il debito scontato - senza interessi : I soldi spariti L’intesa coi pm fa risparmiare alla Lega un milione all’anno Sorpresa! – Il bilancio 2018 (in utile) riporta il valore attualizzato dei 46 milioni da restituire allo Stato in 76 anni: 18 milioni. Spiegazione: non ci sono interessi di Fabio Pavesi Chi salverà Salvini di Marco Travaglio Che Salvini non sia più lo stesso si vede a occhio nudo. L’altroieri il Grande Twittatore aveva aperto la giornata con uno stentoreo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio : L’autogol – Sempre più difficile un commissario leghista dopo il no alla Von der Leyen : Palazzo Chigi Il patto Ue tradito: mollato da Salvini, Giorgetti se ne va Il voto favorevole dell’Europarlamento alla nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rischia di avere conseguenze durature sul governo Conte e sul ruolo del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, la cui nomina a commissario europeo è ormai saltata e che quindi potrebbe addirittura lasciare l’esecutivo in cui ricopre la carica cruciale di ...