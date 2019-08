Il Tar conferma il “no” alla Serie B per il “vecchio” Palermo

Jeep e Brasile salvano Manley Fca - come Vw - conferma i Target : Il lancio della nuova Jeep Gladiator (ancora su la quota di mercato nell’area pick-up negli Usa) e il Brasile dove la casa automobilistica italo-statunitense è leader di mercato, permettono a Fca, com’era successo la scorsa settimana al colosso tedesco Volkswagen, di schivare il difficile momento del settore delle quattroruote, specialmente in Europa e di annunciare risultati in crescita, battendo le stime degli analisti, ...

Fca - utile netto +14%. Confermati i Target 2019 e il titolo vola in Borsa : I conti fanno bene al gruppo Fca (Fiat Chrysler Automobiles), che sulla scia dei risultati “strappa” in Borsa sfiorando, poco dopo la diffusione del report relativo al secondo trimestre, il +5%

Ciclismo – Carapaz e Quintana dicono addio alla MovisTar - la conferma del direttore del team : “è vero - sembra che…” : Carapaz e Quintana ai saluti: i due corridori dicono addio al team Movistar, dalla prossima stagione due nuove avventure per l’ecuadoriano ed il colombiano Carapaz e Nairo Quintana salutano il team Movistar. Dopo i rumors degli ultimi periodi è arrivata oggi la conferma del direttore della squadra, che ha annunciato che i due ciclisti, l’ecuadoriano vincitore del Giro d’Italia 2019 ed il collega colombiano, non faranno ...

Scuola - la Cassazione conferma : diplomati magistrali fuori dalle graduatorie a esaurimento per materne e elemenTari : I maestri diplomati alle magistrali che non hanno partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi sono fuori dalle graduatorie a esaurimento per scuole materne ed elementari. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo di maestri diplomati, confermando il pronunciamento del Consiglio di Stato arrivato alla fine del 2017. La Cassazione ha ritenuto “non esistente” l’abuso di potere ...

I migranti protesTarono per Sky? Arriva la conferma : notizia vera : Chiara Sarra Un anno fa le polemiche per una notizia smentita e poi confermata. Oggi anche l'ordine dei giornalisti conferma: la protesta era vera "migranti in rivolta per avere Sky". Era il 10 agosto di un anno fa quando sui giornali - anche il nostro - veniva riporta la notizia di una singolare protesta al centro culturale San Paolo di Vicenza. Protesta che era stata raccontata il giorno prima dal Giornale di Vicenza e che ha in ...

Elisa confermata a La Notte della Taranta : “Ci vediamo con la pizzica” : Elisa confermata a La Notte della Taranta. A darne notizia è la stessa artista di Monfalcone, che ha raccontato il suo entusiasmo per la partecipazione alla finale di Melpignano del 24 agosto alla quale prenderà parte anche il rapper Gué Pequeno. "Ciao ragazzi, sto per farvi un super annuncio. Quest'anno a La Notte della Taranta ci sarò anch'io. Sono molto, molto contenta di esserci. Sta diventando un evento globale. Sarete in tantissimi. ...

Farmaci maculopatia - Consiglio di Stato conferma cartello Novartis-Roche. Ipotesi danno al Sistema saniTario da 1 - 2 miliardi : Due sentenze di ieri del Consiglio di Stato hanno segnato un punto importante sul caso Avastin-Lucentis. Nella prima, i giudici hanno confermato la multa da 180 milioni di euro che nel 2014 l’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva inflitto contro Roche e Novartis. I due colossi svizzeri del farmaco, secondo l’Agcm, hanno intrapreso una pratica anticoncorrenziale volta a favorire le vendite del farmaco più ...

Calciomercato Juventus : Marotta conferma la disponibilità a tratTare : Calciomercato Juventus: in una lunga intervista a Sky il dirigente dell’Inter ed ex dirigente bianconero Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juvenus e sul futuro di Mauro Icardi. Il giocatore argentino classe 1993, per anni fulcro imprescindibile dell’attacco dell’Inter ed autore di ben 124 reti con i colori della squadra di Milano , nelle […] More

Sostegno - conferma della supplenza sullo stesso posto : l’iter parlamenTare del decreto : La conferma della supplenza sul Sostegno per garantire la continuità didattica è allo studio del Parlamento che, in questi giorni, sta affrontando la revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. L’ iter parlamentare sta registrando le audizioni in Parlamento. Al termine occorrerà emanare un apposito decreto, a cura del Miur. Questo dopo aver apportato le necessarie modifiche al ...

Il Tar conferma il divieto di esclusive su internet per Sky : udienza a febbraio : Resta confermato il provvedimento con il quale l’Antitrust ha fatto divieto a Sky di “stipulare esclusive per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia”. Dopo la discussione in camera di consiglio, infatti, il Tar del Lazio ha ritenuto opportuno solamente fissare l’udienza per la trattazione di merito del ricorso, […] L'articolo Il Tar conferma il divieto di esclusive su ...

Levi conferma i rallentamenti di Iliad con rete proprieTaria : cosa determina problemi : Potrebbero esserci ulteriori rallentamenti per Iliad sulla tabella di marcia, rispetto a quanto era stato preventivato nei mesi scorsi dal punto di vista della rete proprietaria. Al dì là di qualche disservizio riscontrato qua e là, come notato negli ultimi tempi con un approfondimento sulle nostre pagine, è importante analizzare anche come stia procedendo l'iter che presto o tardi porterà la compagnia telefonica francese a contare solo sulle ...

LAURA TarONI CONFERMATA CONDANNA A 30 ANNI/ Saronno - Appello "uccise madre e marito" : LAURA TARONI, Appello conferma CONDANNA a 30 ANNI di reclusione per l'infermiera di Saronno accusata di aver ucciso la madre ed il marito.

Uccise la madre e il marito! Confermata la condanna a 30 anni per l'infermiera killer Laura Taroni : Trent'anni di galera per l'infermiera killer. La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato, in secondo grado, la condanna a 30 anni per Laura Taroni, l'infermiera che era stata processata con rito abbreviato dal tribunale di Busto Arsizio, per aver ucciso il marito e la madre tramite la somministrazione di dosi eccessive di farmaci, quando lavorava nell'ospedale di Saronno (Varese). Due omicidi in concorso con il ...

Libia - HafTar perde terreno e Tripoli si allontana. Roma conferma il suo sostegno Sarraj : Libia, il Generale perde terreno. E la conquista di Tripoli si allontana. Che quella iniziata il 4 aprile scorso non sarebbe stata una marcia trionfale per l’uomo forte della Cirenaica, il mareciallo-generale Khalifa Haftar, era chiaro ormai da tempo, ma è negli ultimi giorni che quella dell’ex ufficiale di Gheddafi sembra essersi trasformata in una “marcia indietro”. La cautela è d’obbligo quando ci ...