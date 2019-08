Il presidente della Liguria Giovanni Toti non è più coordinatore di Forza Italia

“Troppa folla a Venezia? Andate a Torino” : ecco il consiglio della Cnn. La sindaca Appendino : “Orgogliosi”. Ma il presidente Enit ribatte : “Semplicistico” : “Troppa folla a Venezia? Andate a Torino, una delle venti più belle città europee da visitare”. Il suggerimento arriva dalla Cnn che decide di ‘parlare’ ai tantissimi turisti che assediano la città lagunare. E la sindaca Chiara Appendino apprezza: “Siamo orgogliosi che Cnn ci abbia indicato come meta e siamo pronti ad accogliere i turisti per far conoscere le attrattive della nostra città”. Non è proprio dello ...

Formula 1 - nominato il sostituto di Niki Lauda : scelto il nuovo presidente non esecutivo della Mercedes : Il team campione del mondo ha nominato il sostituto di Niki Lauda a due mesi dalla sua scomparsa La Mercedes guarda al dopo Niki Lauda, scegliendo colui che ricoprirà il ruolo che è stato dell’ex pilota austriaco dal 2013 fino alla sua morte. LaPresse/Photo4 Il nuovo presidente non esecutivo del team di Brackley sarà Markus Schafer, già membro del CdA di Daimler AG e responsabile della ricerca di gruppo e dello sviluppo delle ...

Tour de France – In Colombia tutti pazzi per Bernal - sui social arrivano i complimenti di Shakira e del presidente della Repubblica colombiana : Quanti messaggi per Egan Bernal sui social: in Colombia tutti pazzi per il vincitore del Tour de France, arrivano le congratulazioni di Shakira e del Presidente della Repubblica Colombiana tutti pazzi per Bernal: il Colombiano 22enne di Zapaquira, vincitore del Tour de France, è stato celebrato alla grande dai suoi connazionali. Sui social impazza l’hashtag #GraciasEgan, utilizzato da tutto il popolo Colombiano, tra cui anche molti ...

Yoshida di Sony - presidente della compagnia - visita Kojima Productions : Shuhei Yoshida, presidente di Sony, ha fatto visita a Hideo Kojima calcando il suolo del suo stesso studio, ovvero Kojima Productions.Questa visita è decisamente interessante. Nel tweet di Kojima possiamo leggere: " possiamo vedere "Shuhei Yoshida ha visitato Kojima Productions", mentre lo stesso Yoshida risponde in un altro cinguettio: "Grazie per avermi dedicato del tempo".Cosa staranno tramando i due? Ricordiamo le ultime voci di corridoio ...

L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello per il caso della Milano-Serravalle : L’ex presidente della provincia di Milano Filippo Penati è stato condannato in appello dalla Corte dei Conti per il caso della Milano-Serravalle, dopo che nel 2015 era stato assolto in primo grado. La storia è quella legata all’acquisto da parte della provincia

Il presidente di HBO tra I Soprano - l'importanza dello streaming e il futuro della rete : Non di solo Game of Thrones vive HBO. Anzi dovrà sempre più imparare a vivere senza il grande successo planetario dello show.Per farlo aumenterà di un 10% le ore di produzioni originali, con 160/165 ore previste nel 2020 contro le 150 di quest'anno, una crescita dovuta anche all'apertura della serata del lunedì con l'inserimento di co-produzioni che stanno ottenendo ottimi riscontri come Chernobyl o Gentleman Jack.prosegui la letturaIl ...

Game of Thrones - il presidente HBO costretto a difendere il finale della serie : Sei Casey Bloys presidente di HBO, il canale che ha raggiunto nuovi record in termini di nomination agli Emmy superando se stessa, considerato la casa delle produzioni di qualità negli Stati Uniti e nel mondo. Hai portato in tv un mondo come quello di Game of Thrones capace di ottenere 32 nomination agli Emmy, numero record per un singolo show; capace di raggiungere 19 milioni di spettatori nonostante HBO sia un canale a ...

Griezmann - il presidente della Liga afferma : “E’ possibile bloccare il trasferimento” : Non si placano le polemiche attorno al trasferimento di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona. Il presidente della Liga Javier Tebas ha dichiarato infatti ai microfoni di Radio Onda Cero che “l’Atletico ci ha scritto chiedendo se possiamo bloccare il trasferimento”. I Colchoneros infatti ritengono che il club blaugrana abbia trovato l’accordo con l’attaccante francese prima del 1 luglio, ...

Il tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni : Il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso gli arresti domiciliari all’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Formigoni aveva ricevuto per anni regali e tangenti da parte di cliniche private

Missione Beyond - il presidente della Commissione Difesa della Camera Rizzo scrive a Parmitano : “auguri più fervidi di un pieno successo” : Il presidente della comMissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo, fa gli auguri al colonnello dell’Aereonautica militare Luca Parmitano, l’astronauta catanese dell’Agenzia spaziale europea, che oggi a bordo della Soyuz sara’ di nuovo in orbita, per la seconda volta, intorno alla Terra. “Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, non c’e’ miglior modo di ...

Elkann ad Amatrice per l’inaugurazione della nuova scuola con Marchionne nel cuore : l’istituto intitolato all’ex presidente Ferrari? : La Ferrari ad Amatrice per l’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico: la nuova scuola sarà intitolata a Marchionne? Giornata di forti emozioni ad Amatrice: è stata inaugurata infatti oggi la nuova scuola Romolo Capranica, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, ma anche del presidente della Ferrari, John Elkann. L’azienda del Cavallino ha dato tutto il suo supporto al progetto dopo la distruzione del ...

Riforma giustizia sportiva - il presidente della FIGC Gravina : “La responsabilità oggettiva? Un obbrobrio” : Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina è intervenuto nella trasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus, esprimendo la propria opinione su alcuni temi di stretta attualità, connessi alle regole e al ripensamento di alcuni sentieri. La Riforma della giustizia sportiva è stata appena varata. “Sono soddisfatto anche se c’è molto lavoro da portare avanti: la certezza delle regole, tempi certi, nella loro ...

Parlamento Ue - Ursula Von der Leyen eletta presidente della Commissione : A suo favore anche parte dei socialisti europei. Spaccatura tra i partiti di governo italiani: Lega contraria, M5s a favore

Ursula Von Der Leyen eletta presidente della Commissione Europea : Il Parlamento europeo ha eletto Ursula Von Der Leyen presidente della Commissione Europea con 383 voti a favore, mentre quelli contrari sono 327