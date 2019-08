Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso al Brasile uno status

Giocando a Fortnite Turner Tfue Tenney guadagna più di Trump come presidente degli Stati Uniti : Per molti di noi, perseguire una carriera in politica potrebbe essere più redditizio che cercare di guadagnare denaro attraverso i videogiochi. Per pochi eletti, tuttavia, gli eSport permettono un guadagno superiore a quello di presidenti e primi ministri.All'inizio di questa settimana, Techguided ha pubblicato uno studio che confronta il reddito dei 500 giocatori professionisti di maggior successo con lo stipendio dei rispettivi capi di stato. ...