Il partito di Toti vale già il 3-4% Il progetto | il nome | i parlamentari

Gli ultimi sussulti di Forza Italia - Toti lascia il partito : La rottura era prevista e annunciata. il governatore della Liguria Giovanni Toti lascia Forza Italia dopo che Silvio Berlusconi lo ha escluso dal Coordinamento di presidenza del partito. Un Coordinamento costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati Mar

Silvio Berlusconi azzera Giovanni Toti : "Non c'è spazio per questa roba - si faccia il suo partito" : Come demolire Giovanni Toti. Ci pensa Silvio Berlusconi, con una durissima intervista firmata da Alessandro Sallusti su Il Giornale, intervista pubblicata il giorno successivo alla convention del governatore Ligure al teatro Brancaccio. Il leader di Forza Italia parla di una "iniziativa pletorica, s

Forza Italia - anche l’ex sindaco di Ascoli va via. Toti : “Bisogna azzerare il partito. Egoismo di qualcuno distrugge tutto” : Forza Italia perde un altro pezzo. L’ex sindaco di Ascoli, Guido Castelli, ha deciso di lasciare il partito di Silvio Berlusconi. Un addio che provoca la reazione di Giovanni Toti. “Non possiamo consentire che l’entropia, o peggio, l’Egoismo di qualcuno, distruggano tutto. Bisogna muoversi in fretta, azzerare tutto e ripartire con coloro che saranno scelti dal popolo di centrodestra di ogni luogo”, ha scritto su facebook il presidente ...

Forza Italia - per Toti prove generali di scissione da Berlusconi : registrato il nome del nuovo partito : L’Italia in crescita. Non ha puntato sull’originalità Giovanni Toti per battezzare il suo nuovo soggetto politico. Il governatore della Liguria accelera il percorso di scissione da Forza Italia: e ha registrato quello che fino a poche settimane fa era solo il suo slogan. La scritta “L’Italia in crescita”, infatti, era nota come ‘claim’ di presentazione della ‘grande costituente che Toti ha ...

Sondaggio - partito Toti al 7% con ampi margini di crescita : Nel centrodestra c'è spazio per una nuova forza politica di ispirazione liberale e rivolta all'elettorato moderato. Lo attesta un Sondaggio riservato realizzato dalla Swg, di cui l'Adnkronos è entrata in possesso, che 'esplora' le potenzialità di un soggetto politico autonomo guidato da Giovanni Toti, il cui approdo è un'alleanza organica con la Lega. La rilevazione accredita questo soggetto di un 7% e con "ampi margini di crescita", se ...

Giovanni Toti durissimo contro Silvio Berlusconi : "Il partito unico di centrodestra non lo vuole nessuno" : La battaglia tra Giovanni Toti e Silvio Berlusconi prosegue con un'intervista del governatore Ligure ad affaritaliani.it. Toti risponde alle accuse del Cav, che lo ha definito un "super-nominato". "Tutti in Forza Italia sono stati nominati - premette -. Io sono stato invitato da Berlusconi a scender