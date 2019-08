Il Napoli riflette su Lozano | contatti Raiola – Napoli | le ultime

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 1 agosto 2019) Per Ancelotti è l’esterno offensivo messicano Hirvingl’uomo giusto per il suo credo tattico, per Giuntoli un investimento in grado di innalzare il potenziale del. Il filo diretto tra il club azzurro e lo stesso calciatore non si è mai spezzato, il nazionale messicano è un obiettivo concreto. Nelleore ci sono staticon Minoper trovare una strategia in grado di convincere il Psv a cedere il suo gioiello. Una pista parallela a quella per James Rodriguez che il Real Madrid non sembra ancora intenzionato a cedere. Leggi anche : Adam Ounas sul futuro: “Vediamo cosa succederá, ci sono delle valutazioni da fare per me e per il” FOTO – Benitez, messaggio di auguri al: “Buon compleanno e…” Gazzetta – Zaha nel mirino di Giuntoli: l’ivoriano vuole giocare la Champions, spinge per la cessione Calciopoli, la Juventus non si dà ...

