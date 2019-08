Il mondo del wrestling è in lutto | all’età di 76 anni è morto Harley Race

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Rossi/Carambula ok : è ancora sfida ai campioni del mondo. Lupo/Nicolai ko : serve la rivincita col Canada : Una vittoria è una sconfitta ha caratterizzato la prima mattinata di gare per l’Italia al Major Series di Vienna. Enrico Rossi e Adrian Carambula hanno ottenuto un successo tutt’altro che scontato (2-0) contro la coppia ceca allenata da Andrea Tomatis composta da Perusic e Schweiner. Rossi/Carambula sono partiti fortissimo nel primo set portandosi sull’11-6, poi la rimonta della coppia ceca fino al 17-16 e lo scatto finale degli azzurri per il ...

“Florence” - ecco la vera storia della cantante più stonata al mondo - : Francesca Rossi Domenica 4 agosto, su Canale 5, verrà trasmesso in prima serata e in prima visione il film “Florence”, con una straordinaria e stonatissima Meryl Streep Florence Foster Jenkins (1868-1944) ha un unico sogno, cantare. La tenacia per perseguire il suo obiettivo di arrivare al grande pubblico non le manca. In realtà è un’altra cosa a farle difetto: la voce. Florence è più stonata di una campana. Non ha senso del ritmo e ...

Mountain bike - Coppa del mondo Val di Sole 2019 : tre giorni di grande spettacolo in Trentino : Tre giorni di adrenalina pura attendono Commezzadura e tutto il Trentino per la tappa di Coppa del Mondo UCI MTB in Val di Sole. Da domani venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto, i più grandi specialisti dello sterrato si sfideranno tra Cross Country e Downhill su un palcoscenico senza paragoni circondato da tutta la bellezza delle Alpi. Gli occhi degli spettatori italiani si concentreranno per lo più sulla specialità del Cross Country e ...

Berarda Del Vecchio dovrebbe ricominciare a scrivere : il mondo ha bisogno di leggerezza e femminilità : Quando ero bambino in classe mia non c'era nessun altro con i capelli ricci. Parlo dei maschi. Per cui non c'era nessun altro coi capelli un po' lunghetti, niente di impegnativo, diciamo lunghi qualche centrimetro in più del taglio militare che usava allora per i più piccoli. Tradotto, quando ero bambino ero il solo che andava in giro coi capelli ricci e lunghini, esattamente come ora sono uno dei pochi coetanei a avere i capelli lunghetti, a ...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...

Cinema e Drink : Sparrow Grog ispirato a Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo : Drink: Sparrow Grog (ispirato al film “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”, di Gore Verbinski, 2007) BARLADY: Valentina Bianco, barmanager del Cocktail Bar La Bouche di Courmayeur (Aosta) INGREDIENTI: 6 cl Rum Don Papa 2,5 cl infusione di tè nero olong in Vermouth Rosso Oscar 697 8 cl succo di mango 2,5 cl sciroppo di zucchero moscovado e lime Top di Franciacorta La Montina Brut Bicchiere: tazza ...

Il Google Camp di Selinunte - gli uomini più ricchi del mondo in Sicilia : Continua il Google Camp di Selinunte. La kermesse organizzata da Big G che sta facendo arrivare in Sicilia gli uomini più ricchi e potenti del mondo. Sulla strada statale 121 tra Agrigento e Selinunte è un grande via vai di Maserati, Ferrari, Porsche e altre auto di grossa cilindrata. Tutte auto di ricchi facoltosi che si recano tra i maestosi Templi di Selinunte. Tanti gli ospiti vip che partecipano al Google Camp. Il principe William e Kate ...

Nel resto del mondo si parla di “jobs boom” - ma in Italia non c'è : Roma. Mentre nel resto del mondo si parla di “jobs boom” in Italia il ministro Luigi Di Maio sorride per un calo mensile della disoccupazione dello 0,1 per cento (9,7 a giugno rispetto al 9,8 di maggio), sotto la soglia psicologica del 10 tondo. Per questo “risultato” il governo non ha meriti, e nes

Nove Racconta - stasera su Nove due inchieste sul mondo della droga a Roma : Speciale Nove Racconta, stasera su Nove due inchieste sul mondo della droga a Roma: Spaccio Capitale e Violenza Stupefacente. Per il ciclo d’attualità Nove Racconta stasera, giovedì 1 agosto, andrà in onda una serata dedicata all’approfondimento di cronaca con una programmazione speciale che mette in luce il drammatico fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti a Roma. Il primo appuntamento è per le 21:25 con “Spaccio ...

Decima edizione di ECOdolomites - “la mobilità sostenibile in mezzo alle montagne più belle del mondo” : ospite la ECOdolomites GT [FOTO] : Il 2019 è un anno davvero importante per le montagne più belle del mondo: si celebrano infatti, i 10 anni dal riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio mondiale Unesco. Forse non è un caso che quest’anno cada il 10º compleanno di una manifestazione che valorizza e desidera preservare il valore estetico e paesaggistico di queste stesse cime. Sono passati, infatti, 10 anni esatti anche da quando Daniel Campisi, Maximilian Costa e Janpaul Clara ...

Calcio femminile – Una novità… Mondiale : la Coppa del mondo 2023 sarà a 32 squadre : Novità in merito al Mondiale di Calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA Dopo il grande successo del Mondiale di Calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a ...

Vince a 16 anni la Coppa del mondo di #Fortnite : primo posto per Kyle Bugha Giersdorf : Di Fortnite se ne parla sempre tantissimo, l’evento gaming dell’anno che tiene incollati davanti allo schermo di console, Pc, smartphone e via dicendo milioni di persone in tutto il mondo. Ma forse non tutti sapete che di questo videogioco esiste un vero e proprio torneo, un evento di eSport con un montepremi altissimo, il più grande montepremi di sempre con 30 milioni di dollari in palio. Si tratta della Coppa del ...

Rugby - Coppa del mondo 2019 : Tommaso Castello non recupera dall’infortunio ed è costretto al forfait : La Nazionale Italiana di Rugby dovrà fare a meno di Tommaso Castello nella Coppa del Mondo 2019, che andrà in scena a settembre. Il capitano delle Zebre non riuscirà infatti a completare in tempo il recupero dall’infortunio accusato lo scorso marzo. Il trequarti genovese aveva subito la frattura del perone destro a Twickenham contro l’Inghilterra. Castello proseguirà comunque nei prossimi mesi il percorso di riabilitazione con la ...

