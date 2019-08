Il meteo | tra errori e luoghi comuni | dai nomi dei cicloni alle trombe d’aria

Tragedia del Raganello - 14 indagati - fu ignorata l’allerta meteo : “Non dovrebbe piovere” : La Procura della Repubblica di Castrovillari ha emesso l'avviso di conclusione indagini per la Tragedia delle gole del Raganello, nel Cosentino, i cui lo scorso anno morirono dieci persone per un'onda anomala causata dal maltempo. Gli indagati sono in tutto 14 tra cui amministratori locali, operatori turistici e guide.Continua a leggere

meteo - continua il forte maltempo in Austria : alluvioni diffuse - comune isolato nel Salisburghese. Strade distrutte ed edifici allagati [FOTO e VIDEO] : Dopo un weekend di forte maltempo, la situazione è ancora tesa in Austria oggi a causa delle forti piogge che continuano dal weekend. Il comune di Russbach, nel distretto di Hallein, nel Salisburghese, è stato il più colpito dalle forti piogge, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, ed è ora isolato. I residenti di Russbach sono esortati a non uscire di casa, a rinunciare agli spostamenti in ...

meteo - Andrea Giuliacci catastrofico : "Cosa accadrà in Italia tra pochi anni - non respireremo più" : Dal caldo torrido alla tempesta e alle trombe d'aria. In Italia, come in tutto il mondo, il clima sembra impazzito. E a provare a darci una spiegazione su quanto accade ci prova Andrea Giuliacci, il Meteorologo intervistato da Il Giornale: "Caldo e temporali ci sono sempre stati - premette -. La dif

Germania : incognita strategie a causa del meteo : In Germania Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la quarta pole stagionale grazie al miglior tempo ottenuto sulle soft. Il pilota inglese ha superato il Q2 con pneumatici medium, gli stessi con cui partirà. Per la gara c’è il rischio di pioggia, quindi potrebbero entrare in azione i Cinturato intermedi e da bagnato estremo. Hamilton […] L'articolo Germania: incognita strategie a causa del meteo sembra essere il primo su ...

Brexit - frecciata atmosferica di Boris Johnson a Theresa May : “è una grande opportunità - lei l’ha trattata come meteo avverso” : La Brexit è una “grande opportunità economica” ma è stata trattata da Theresa May come “un imminente evento meteorologico avverso“. Lo ha detto il neo premier britannico Boris Johnson. In un discorso a Manchester, dove ha ventilato nuovi investimenti nelle aree che al referendum su Brexit votarono a favore, Johnson ha promesso di intensificare i negoziati sugli accordi commerciali post uscita dall’Ue e di ...

meteo - maltempo in Alto Adige : ieri sera registrati 14mila fulmini : Ondata di maltempo ieri sera in Alto Adige: nell’area, durante i temporali, sono stati registrati 14mila fulmini. Il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha riferito che si tratta del valore più Alto dall’inizio delle rilevazioni nel 2007. I vigili del fuoco hanno risposto a numerose richieste di soccorso (circa un centinaio, una ventina solo a Bolzano) per alberi caduti e cantine e garage allagati. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Previsioni meteo Agosto - sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo : Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni Meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre ...

meteo - tra poche ore il caldo record : "Ecco le città più pericolose" - l'allarme diffuso dal ministero : Il ministro della Salute ha pubblicato online il bollettino di quelle che saranno le ondate di calore previste per le prossime giornate. Un vero e proprio allarme rosso. Per domani, mercoledì 24, si attende a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, bollino rosso. In questo senso, il ministero s

meteo - altra ondata di caldo record : ecco le città da bollino rosso : Un’altra ondata di caldo record. Stando alle previsioni degli esperti Meteo, il possente assalto dell’anticiclone africano su mezza Europa sta provocando un clima infuocato e molta afa anche su molte regioni del nostro Paese e oggi, 23 luglio, il termometro continuerà a salire. Come previsto nei giorni scorsi, quella in corso sarà una settimana caldissima in tutta la penisola, da Nord a Sud, con alcune zone in cui si raggiungeranno punte ...

La relazione tra meteo estremo e cambiamenti climatici : il caso della Groenlandia e dei cani da slitta che camminavano nell’acqua : Gli eventi meteo estremi stanno diventando sempre più comuni. Recentemente, un’ondata di caldo record in Groenlandia è diventata virale grazie all’immagine di cani da slitta che camminavano nell’acqua lì dove avrebbe dovuto esserci del ghiaccio. La foto è stata scattata da Steffen Olsen dell’Istituto meteorologico Danese. I ricercatori dovevano recuperare i loro strumenti di monitoraggio e le loro stazioni meteo nella Groenlandia ...

Allerta meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

meteo : soffia il maestrale al centro-sud - forte peggioramento al nord stasera : La perturbazione che ieri sera ha abbandonato l'Italia, dopo aver portato anche qualche isolato fenomeno violento, ha lasciato alle sue spalle clima molto gradevole e raffiche di vento abbastanza...

meteo weekend - tra Sabato e Domenica ondata di temporali - grandine e vento : Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova...

Previsioni meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...