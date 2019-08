Il Governo guarda il Sud che sprofonda

Perché guardare con ottimismo ai prossimi mesi osceni di Governo populista : Di questi tempi, in questi pazzi tempi della politica italiana, essere ottimisti, e provare cioè a essere positivi sul futuro, è sempre più complicato, sempre più tortuoso, sempre più spericolato, sempre meno facile e per tutti coloro che non amano il sovranismo, che disprezzano il nazionalismo e ch

Cassette di sicurezza tra patrimoniale e condono : il Governo guarda ai "soldi sotto il materasso" : Il vicepremier Salvini assicura niente nuove tasse ma il Governo si trova alla prova del nove con la nuova legge di bilancio...

Ex-Ilva - Emiliano : “Sempre guardato con sospetto ArcelorMittal. Esuberi una beffa - Governo prenda posizione” : “La Regione Puglia aveva più volte detto che l’acquisto dell’ex Ilva da parte di ArcelorMittal rischiava di essere una semplice acquisizione di quote e non invece un acquisto strategico che consentisse a lavoro e alla salute di essere conciliate. Ed era questa la ragione per la quale abbiamo sempre guardato con grande sospetto al più grande produttore d’acciaio europeo che ovviamente con l’acquisizione della ...

Il rimpasto di Governo potrebbe riguardare Toninelli - Trenta e Grillo : Dopo la telefonata di alcuni giorni fa, ieri anche l'incontro. Un'ora. Per guardarsi negli occhi e ricominciare a parlarsi. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono rivisti. Per discutere di tasse e di Europa, per avvisare un dialogo costruttivo ma senza sconti. Così, nella linea dura con Bruxelles, M5s e Lega rinserrano i ranghi. Ufficialmente “di rimpasto non vogliono parlare, ma hanno avviato la riflessione su alcuni cambi nel governo con ...

Governo - Merlino getta ombre su dichiarazioni Salvini : 'Ha dato 15 giorni - guarda caso' : Si sapeva che le elezioni Europee avrebbero fatto da spartiacque per l'esecutivo attualmente in carica. Il rischio che, in base ai risultati, potessero emergere delle spaccature insanabili tra due forze eterogenee come Lega e Movimento Cinque Stelle non era mai mancato, ma la possibilità che qualcosa potesse essersi spaccata in maniera irreparabile arriva dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il premier, conscio della tensione esistente tra ...