Il giallo dell' estate indaga nei misteri di un uomo per tutte le stagioni

Il giallo dei contatti con il pusher prima della chiamata al 112 : L’ordinanza di custodia ricostruisce ora per ora la notte del delitto. Il giudice: «Nessuno dei due arrestati ha capito la gravità del reato commesso»

Arata : «I politici se li usi li paghi». Il giallo della telefonata con Salvini : Volevano fare pressioni sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per far avere ad Armando Siri un incarico di governo. Paolo Franco Arata, uomo forte della Lega in affari con...

Diawara - prime parole da giallorosso : “Fortunato ad essere un giocatore della Roma - un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a Napoli…” : Le prime dichiarazioni di Diawara in giallorosso L’ex Napoli Amadou Diawara, è un nuovo giocatore della Roma ed ha rilasciato le prime dichiarazioni da giallorosso ai microfoni di Roma TV. Ecco quanto riportato da Vocegiallorossa: “Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare ...

Lady D. - il giallo dell’eredità : ecco a chi è andata la sua immensa fortuna : 31 agosto 1997. Una data rimasta impressa nel cuore e nelle menti dei sudditi britannici e in tutto il mondo. Sono passati più di 20 anni da quando la principessa Diana ha perso la vita a Parigi ma ancora oggi si continua a parlare di lei e delle indiscrezioni sulla sua vita privata. Una vita in cui ha rincorso perennemente l’amore, quell’amore che sentiva non essere corrisposto tra le mura di Buckingham Palace. Lady Diana, che molti maligni ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - quarta tappa : a Champex Lac vince Lopez - sempre saldamente in giallo Vansevenant : Lo spagnolo Pedro Juan Lopez (Kometa) vince allo sprint finale la quarta tappa della 56ma edizione del Giro della Valle d’Aosta: vinta la resistenza dell’etiope Mulu Hailemichael (Dimension Data) con il quale aveva ingaggiato un duello senza esclusione di colpi sull’ultima salita che portava fino all’arrivo di Champex Lac. In una battaglia principalmente a due, sono stati comparsa anche Ide Shelling (SEG) e Santiago ...

Manchester United-Inter - le formazioni ufficiali : non c’è Lukaku - ‘giallo’ sul futuro dell’attaccante : Esordio in International Champions Cup 2019 per l’Inter, al National Stadium di Singapore la squadra di Antonio Conte affronta il Manchester United, panchina iniziale per l’ultimo acquisto Barella, a centrocampo Gagliardini, Brozovic e Sensi con Candreva e Dalbert sulle fasce. In difesa la linea a tre è composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. In attacco Conte si affida al baby Esposito e a Longo. Nel Manchester Utd, ...

Milano : il giallo di Marco - ritrovato morto in piscina nel cuore della notte : giallo in piscina a Milano. Marco Sarcella, 28enne di Rozzano (comune distante pochi chilometri dal capoluogo lombardo) è stato ritrovato senza vita questa notte all'interno degli impianti sportivi Sant'Abbondio (periferia sud della città). Il ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe entrato senza permesso nella struttura gestita da Milanosport. Forse voleva fare una sorpresa alla fidanzata - che ha dato l'allarme - e stupirla con un ...

Il giallo dell’estate : come è morto Stefano Marinoni sotto il traliccio? : Che troppi elementi non tornassero nel caso di Stefano Marinoni era stato evidente da subito, ma andando avanti il mistero anziché chiarirsi diventa sempre più complesso. Le indagini ora coinvolgono tutta la vita del 22enne e non solo gli ultimi giorni, dal 4 luglio, quando si è allontanato da Baranzate, al 12 quando è stato trovato cadavere ai piedi di un traliccio ad Arese. Le ipotesi sono tutte aperte, ma se all’inizio la parola più ...

Stefano Marinoni - il giallo della sua morte è ancora lontano dalla conclusione : Il fascicolo sulla sua morte è passato da "senza ipotesi di reato" a omicidio volontario. Tanti ancora i punti oscuri sulla...

giallo sulle cause della morte di Sofia - la 12enne annegata in piscina : “Dolore enorme” : Sofia Bernkopf è morta ieri a 12 anni dopo 4 giorni di agonia: sabato scorso era annegata nella piscina idromassaggio del bagno Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove si trovava in vacanza con i genitori e il fratello gemello, ma è Giallo sulle cause. Tra le ipotesi, quella di un malore o dei capelli rimasti impigliati nel bocchettone della vasca. "Ora, piccola, proteggici tutti da lassù".Continua a leggere

L’uomo del giorno – Giacinto Facchetti - il ricordo della bandiera dell’Inter ed il ‘giallo’ Calciopoli : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e di statistiche ma soprattutto per i tifosi dell’Inter. Il 18 luglio 1942 viene ricordato per la nascita di Giacinto Facchetti per quello che è diventato da calciatore una bandiera dei nerazzurri., fu giocatore dal 1960 al 1978, ha conquistato nove trofei sia a livello nazionale che ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè - il giallo della crisi : «Primi passi nella nuova casa...» : Nessuna crisi, nessun tradimento, i due ex naufraghi dell?Isola dei Famosi Jeremis Rodriguez e Soleil Sorgè stupiscono tutti e, nonostante gli esperti di gossip li dessero ormai...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : sprint vincente di Dylan Groenewegen. Giulio Ciccone ancora in giallo : Dylan Groenewegen ha vinto con una fantastica volata la settima tappa del Tour de France 2019 da Belfort a Chalon-sur-Saône. Il ciclista della Jumbo-Visma ha battuto di pochissimi centimetri Caleb Ewan. Terzo ha chiuso la maglia verde Peter Sagan. Non benissimo Elia Viviani partito forse un po’ troppo presto ha chiuso al sesto posto. Giulio Ciccone ha difeso tranquillamente la sua maglia gialla. Tour DE France 2019, ORDINE D’ARRIVO settima ...

Emanuela Orlandi - il giallo delle tombe vuote. Vaticano : «Ossa principesse portate via dalle famiglie» : Emanuela Orlandi, nuova puntata del giallo. Le operazioni erano cominciate di mattina presto intorno a quelle due tombe nel piccolo cimitero Vaticano. C'erano i magistrati, i periti, i medici...