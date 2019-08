Il commovente ricordo di Barbara D’Urso a Raffaele Pisu

Un anno fa moriva Sergio Marchionne - il commovente ricordo della Ferrari [FOTO] : La Ferrari ricorda Sergio Marchionne nel giorno del primo anniversario della sua morte: il post social del team del Cavallino è commovente E’ già passato un anno dalla tragica scomparsa di Sergio Marchionne , ex Presidente della Ferrari . Un anno di dolore per il Cavallino, che senza la sua guida sembra aver perso la strada da seguire nel campionato di Formula 1. Marchionne è scomparso un anno fa esatto dopo essere stato ricoverato per ...

MotoGp – Un ritorno al passato commovente : la fidanzata di Nicky Hayden e quel dolce ricordo in compagnia di Rossi e Petrucci [FOTO] : Il dolcissimo ritorno al passato di Jackie: la fidanzata di Nicky Hayden fa commuovere tutti gli appassionati di MotoGp E’ iniziato un nuovo weekend dedicato ai motori: dopo la gara di Formula 1 a Montreal, sono i piloti della MotoGp ad essere tornati in pista, sul circuito del Montmelò, per la prima giornata di prove libere del Gp di Catalunya 2019. In attesa di scoprire chi riuscirà ad essere più veloce e, dunque, a tagliare per ...