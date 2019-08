Icardi-Napoli | pronta offerta monstre | Tuttosport | proposto maxi ingaggio pur di fargli

CorSport : È la Champions la carta del Napoli per convincere Icardi : Potrebbe essere la Champions la carta da sistemare sul tavolo delle trattative per convincere Mauro Icardi a scegliere il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport. La Champions e un ruolo di primo piano in squadra nelle notti europee, potrebbe essere anche la leva con cui fare breccia nel cuore di Icardi, oltre al feeling storico che la città ha con gli argentini. È un affare che prevede tempi lunghi, però le parti continuano a parlarne. Se ...

Repubblica : Icardi conteso tra Napoli e Roma : Mauro Icardi deciderà del suo futuro solo dopo che la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Lukaku sarà conclusa, scrive Repubblica. Se a Torino arrivasse il belga, infatti, in cambio di Dybala, è improbabile che si punti anche a Maurito. Di numeri 9 ce ne sarebbero a sufficienza. Tra l’altro, il presidente dell’Inter ha sempre detto che Icardi non andrà mai alla Juve e se davvero Paratici dovesse portare Lukaku a ...

Gazzetta : Icardi chiude al Napoli - vuole solo Juve o Inter : Nulla è cambiato per Icardi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’argentino non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi Napoli. Questo è quello che emerge nelle ultime ore in cui la Juve sta chiudendo lo scambio tra Dybala e Lukaku, che di fatto chiude la porta ad un possibile arrivo di Mauro in bianconero. Una realtà che, a quanto pare, non è mai mutata fin dal primo momento. Icardi vuole solo la Juve o ...

Inter - Icardi resta in uscita : il Napoli penserebbe a lui per l'attacco : Il nome di Mauro Icardi continua a caratterizzare questa sessione di calciomercato. Il centravanti argentino è stato messo praticamente fuori rosa dall'Inter con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, che hanno dichiarato come sia fuori dal progetto. L'attaccante, però, ha già fatto sapere di non essere disposto ad accettare trasferimenti all'estero, rifiutando Arsenal e Atletico Madrid. Il suo futuro sarà in ...

Biasin : «Wanda Nara non ha alcuna preclusione verso Napoli. Ma Icardi vuole l’Inter» : Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, tifoso dell’Inter, ovviamente appassionato di Icardi. «Non capisco perché Inter e Icardi non facciano la pace, com si faceva a scuola. Sono esagerate le voci sui dissidi nello spogliatoio interista. Icardi non va d’accordo con tre giocatori ma con tutti gli altri ha un ottimo rapporto, si scrivono tutti i giorni. Io sto alle parole di Zhang e di anche di Marotta. Zhang ha detto: mai alla ...

Kiss Kiss Napoli / L’entourage di Icardi : «Nessuna apertura alla Roma - in pole c’è il Napoli» : Aggiornamenti da Radio Kiss Kiss Napoli. Diego De Luca ha parlato con l’entourage di Mauro Icardi. Al telefono hanno negato un’apertura da parte del centravanti dell’Inter alla Roma: “Non registriamo alcuna apertura nei confronti della Roma – queste le loro parole riportate da Diego De Luca -. Se al 20 agosto dovesse restare solo quella opportunità, a quel punto puoi pensarci. Ad non c’è alcuna apertura. In pole ...

Tuttosport : Il Napoli offre a Icardi 10 milioni di euro netti a stagione : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli starebbe pensando ad una mega offerta per convincere Mauro Icardi a scegliere di trasferirsi nel club azzurro. Si parla di 10 milioni di euro netti a stagione, inclusi i diritti di immagine. Secondo il quotidiano l’accordo con il giocatore è quasi raggiunto. Manca ancora quello con l’Inter. Il club nerazzurro continua a chiedere 80 milioni per l’argentino mentre il Napoli non è ...

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

Calciomercato 31 luglio mercoledì : Juve - Dybala-Lukaku : intesa vicina. Roma e Napoli su Icardi. Milan - Leao a Milanello : Calciomercato 31 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 31 luglio. JuveNTUS– Scambio Lukaku-Dybala ormai pronto ad entrare nel vivo. L’agente dell’argentino è volato a Manchester per cercare di trattare il passaggio della Joya in maglia reds. L’attaccante chiedere un ingaggio monstre con Lukaku pronto a trasferirsi in bianconero. Non solo, la cessione di […] L'articolo Calciomercato 31 luglio mercoledì: ...

Icardi-Napoli - CorSport – Parti più vicine : la strategia di ADL per il super colpo : Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL Icardi-Napoli, CorSport – Parti più vicine: la strategia di ADL per il super colpo. Ci siamo quindi, il patron azzurro vede la strada per Maurito più libera dopo che la Juve ha scelto Lukaku e ormai il tempo stringe. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé, che ieri ha svolto le visite mediche per l’ Arsenal, e dopo le difficoltà palesate per arrivare a ...

CorSport : Obiettivo Icardi. Il Napoli finge distacco ma è interessatissimo : Il Napoli non ignora James Rodriguez, non dimentica Lozano. Ma guarda ad Icardi come una priorità. È quanto scrive il Corriere dello Sport. e Maurito è qualcosa da maneggiare con cura, al centro di un groviglio di vicende che toccano Torino, Milano, Manchester, Parigi e Roma. Ci sono stati più contatti. De Laurentiis ha parlato con Marotta. Prima ancora, Giuntoli aveva parlato con Wanda Nara. “una situazione che sta per evolversi, che ha bisogno ...

Venerato : 'Icardi ha un'intesa con la Juventus - il Napoli non riesce a pareggiare offerta' : La Juventus è pronta a dedicarsi alla parte tattica, dopo la tournée asiatica che l'ha vista giocare contro Tottenham ed Inter per l'International Champions Cup ed un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco del tecnico Sarri: prima però l'esigenza principale è cedere gli esuberi, e sono tanti in ...

CorSport : L’accelerazione della Juve per Lukaku agevola il Napoli per Icardi : La Juve accelera su Lukaku, addirittura effettuando il sorpasso all’Inter mettendo sul piatto Paulo Dybala per uno scambio sull’asse Torino-Manchester. La virata rapidissima del club bianconero, scrive il Corriere dello Sport, fa passare in secondo piano l’accordo che già da tempo Paratici ha raggiunto con Wanda Nara. I due avevano contrattato sette milioni e mezzo a stagione per cinque anni per portare Icardi a Torino. Restava ...

Napoli su Icardi e Lozano - Gazzetta : riallacciati i contatti con Raiola. La situazione : Napoli su Icardi e Lozano, ‘La Gazzetta dello Sport annuncia nuovi sviluppi: Napoli su Icardi e Lozano, Gazzetta: riallacciati i contatti con Raiola. La situazione vede il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli a lavoro senza sosta per cercare di regalare al tecnico Carlo Ancelotti quel tassello di qualità in attacco. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé del Lille, che sembrava vicinissimo, ora le attenzioni vanno tutte ...