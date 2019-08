I periti del gip di Genova hanno attribuito il crollo del Ponte Morandi a difetti

Ponte Morandi - i periti del tribunale : “Grado elevato di corrosione” e “manutenzione inefficace”. Fili consumati “fra il 50 e il 100%” : I Fili d’acciaio presenti dentro i tiranti della pila 9 del Ponte Morandi aveva un “grado elevato di corrosione“. Si erano consumati dal 50 al 100%. Spariti, in pratica. E la manutenzione “gli unici interventi efficaci risalgono a 25 anni fa”. Ciò che finora era sempre stato in parte asserito da relazioni di parte e ministeriali, stavolta è stato certificato dai tre periti nominati dal gip nella relazione del primo ...

Cucchi - i periti della famiglia : “Senza pestaggio non sarebbe morto - altro che fame e sete”. Difese : “Traumi non c’entrano” : altro che morte per malnutrizione o epilessia. Per i periti della famiglia Cucchi sono ipotesi che non hanno fondamento scientifico. Al contrario, rivendicano i consulenti, “senza il pestaggio subito” il giovane geometra romano “Stefano Cucchi non sarebbe morto“. Lo hanno rivendicato nel corso dell’ultima udienza del processo bis, in corso nell’Aula bunker di Rebibbia, a Roma. “Le cause del decesso di ...