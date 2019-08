I 40 anni della Versiliana | ecco tutti gli appuntamenti

Mai stata sposata : il segreto della donna di 107 anni : Si chiama Louise, ha da poco compiuto 107 anni ed è single, la donna infatti non è mai stata sposata. Louise Signore vive nel Bronx a New York e, soltanto pochi giorni fa, ha spento le 107 candeline presenti sulla sua torta. Il segreto della sua longevità è presto svelato dalla donna stessa: esercizio fisico, alimentazione equilibrata, ballo e soprattutto essere single. Louise ha confessato alle telecamere della CNN di non essere mai stata ...

FRANCA VALERI - I 99 anni della SIGNORINA SNOB/ La vita - il ritardo e lo stupore : FRANCA VALERI, i 99 ANNI dell'artista milanese: auguri alla SIGNORINA SNOB omaggiata da tv, teatro e social la omaggiano. La vita, il ritardo e lo stupore

Più lontano di così - il romanzo di Lucrezia Lerro che racconta di un omicidio avvenuto 51 anni fa e di una nipote alla ricerca della verità : Il 4 dicembre del 1951 un caporale del tredicesimo Reggimento di Artiglieria veniva ucciso, a soli diciannove anni, a Roma in piazza dell’Indipendenza dalla zia acquisita, Francesca Rilo, con cinque colpi di pistola. Un delitto passionale o puro istinto omicida? Questo è quello che cercherà di scoprire Leda, nipote di Luigi Linzio e protagonista del romanzo, ossessionata dalla fotografia dello zio fin da bambina. Leda per placare i fantasmi che ...

Slitherine annuncia una collaborazione con il Ministero della Difesa britannico per utilizzare i wargame commerciali a scopi militari : Un comunicato stampa ufficiale di Slitherine annuncia una nuova collaborazione tra la compagnia e il Ministero della Difesa britannico.Slitherine ha firmato un contratto da £ 1,5 milioni con il DSTL (Defence Science and Technology Laboratory) per adattare e utilizzare i wargame commerciali a scopi militari.I giochi coinvolti in questa collaborazione: Flashpoint Campaigns, Command Modern Air/Naval Operations e Combat Mission.Leggi altro...

Peaky Blinders - il trailer della quinta stagione della serie britannica : http://www.youtube.com/watch?v=SRE5pZwNyrw Sta per tornare la serie britannica Peaky Blinders, incentrata sugli intrecci criminali della Birmingham fra le due guerre. Ambientata a partire dal 1919, nella sua quinta stagione la storia arriva fino al 1929, quando la città subisce le difficoltà della crisi finanziaria mondiale e dove quindi le condizioni di vita ma anche di lotta si inaspriscono ancora più duramente. Nel trailer diffuso in queste ...

Greta - Dio - il senso della vita e gif anni ’80 : Ci avete fatto caso? Oggi non abbiamo stragi, bombe, attentati, palazzi distrutti dal dopoguerra o shell shock, eppure siamo una società sull’orlo di una crisi di nervi, alterniamo droghe a psicofarmaci, abbiamo crisi di ansia e di panico, siamo terrorizzati all’idea di essere irrilevanti e abbandonati ma soprattutto abbiamo il terrore che sia tutto qui. Cerco il mondo e lo vedo su street view. Cerco il cielo e guardo la NASA. Sogno altri ...

San Giovanni Rotondo - incendio distrugge 33 mezzi della raccolta rifiuti : Emanuela Carucci Nel Comune foggiano rogo nell'area di parcheggio. Intanto sulla vicenda indagano i carabinieri Un incendio è divampato all'interno del parco mezzi della Tekra, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti a San Giovanni Rotondo, un Comune in provincia di Foggia. Le fiamme hanno distrutto 33 mezzi utilizzati per lo smaltimento della spazzatura in paese. Al momento del rogo erano tutti in sosta nell'area parcheggio, in ...

Il Comune di Milano ha ricordato il 72esimo anniversario della tragedia di Albenga : Milano non dimentica. Si è tenuta davanti al monumento dedicato alle piccole vittime milanesi di Albenga nel Cimitero Maggiore, la

Incidente Saonara - finisce contro un palo a bordo della sua moto : Filippo muore a 21 anni : Un ragazzo di 21 anni, Filippo Gobbo, è morto in un Incidente stradale verificatosi ieri sera in via Piave a Tombelle di Saonara, in provincia di Padova: era a bordo della sua moto quando ne ha perso il controllo per cause in via di accertamento ed è finito contro un palo che indica una delle frazioni del paese. Il giovane, che aveva festeggiato il compleanno 8 giorni fa, era nipote di una consigliere comunale.

Glee : ecco il cast a 10 anni dal debutto della serie : Glee, il dramma musicale della Fox su un Glee club delle superiori, ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni. A dieci anni dalla premiere della serie, e ben quattro anni dopo la messa in onda dell’ultima puntata, Glee ritorna su Netflix. Ma come saranno diventati i membri del cast oggi? Lea Michele Lea Michele ha interpretato Rachel Berry, la “star” del Glee Club. Il suo personaggio si è evoluto da un adolescente ...

Virginia Marchesini : a tre anni dalla morte - il tenero ricordo della madre Anna : A tre anni dalla prematura scomparsa dell’amatissima Anna Marchesini, la figlia Virginia, in un’intensa intervista a Repubblica, ne fa un tenero ritratto, svelando lati inediti della sua straordinaria mamma. L’attrice umbra, protagonista della comicità italiana, è morta il 30 luglio del 2016, a causa dell’artrite reumatoide, ma fino all’ultimo si è dedicata con la sua arte e la sua intelligenza al suo pubblico e, ancor di più, alla persona al ...

Si fa le lampade abbronzanti per un decennio : sviluppa due tumori della pelle in 6 anni : Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e molti anni prima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

In 7 anni persi 1000 € in busta pagaMa cresce per i dirigenti della P.A. : Pronto un accordo nella Pubblica amministrazione per aumentare gli stipendi dei dirigenti. 250 € in più mensili. Intanto quello degli italiani è crollato Segui su affaritaliani.it

Roma - Veretout saluta la Fiorentina : “anni più belli e più importanti della mia carriera” : “I miei anni alla Viola sono stati i più belli e i più importanti della mia carriera”. Lo ha scritto l’ex centrocampista della Fiorentina e oggi giocatore della Roma, Jordan Veretout, in un messaggio postato sulla sua pagina Instagram, indirizzato “alla famiglia viola e ai fiorentini”. “A livello sportivo e personale ho vissuto cose eccezionali ed è sicuramente grazie a voi. Mi sono sentito parte di una ...