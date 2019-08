Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Unadella compagnia aerea americana Southwest Airlines si è nascosta dentro ad una, facendo uno scherzo ai. Questo è successo lunedì su un volo da Nashville ad Atlanta e a riportarlo è la CNN. Veronica Lloyd, una dei presenti a bordo, ha detto: ”È stata lassù per quasi cinque minuti, dando il benvenuto ai. Mi ha fatto molto ridere”. “Era la seconda volta che volavo con Southwest Airlines, quindi non sapevo che gli assistenti di volo avessero questo tipo di senso dell’umorismo, ma certamente è stato molto divertente”, ha inoltre aggiunto Lloyd. La risposta divertita della compagnia non si è fatta attendere. “I nostri dipendenti sono famosi per il loro senso dell’umorismo. In questo caso laha voluto intrattenere i clienti. ...

HuffPostItalia : Hostess si nasconde nella cappelliera durante l'imbarco e scatena le risate dei passeggeri -