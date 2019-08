HO QUALCOSA DA DIRTI | Enrica Bonaccorti a settembre su TV8

Ho QUALCOSA di dirti : il nuovo programma con Enrica Bonaccorti - al via da settembre su Tv8 : Enrica Bonaccorti tornerà in tv in autunno con un programma quotidiano tutto suo.Tv8, infatti, ha deciso di affidare alla popolare conduttrice una nuova produzione originale che andrà in onda con l'inizio della nuova stagione televisiva.Il titolo del programma è Ho qualcosa da dirti. Con questa nuova trasmissione, quindi, Enrica Bonaccorti torna dopo tantissimi anni al timone di un programma quotidiano, come già anticipato. L'ultimo, quasi ...

