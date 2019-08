Gruppo BMW - Salgono i costi per l' elettrificazione | profitti in calo

Gruppo BMW - Harald Krüger non sarà più l'amministratore delegato : La notizia era nell'aria da diverse settimane in seguito a numerose indiscrezioni della stampa tedesca ma ora è arrivata l'ufficialità: Harald Krüger ha deciso di lasciare le redini del Gruppo BMW. Il manager ha in particolare informato il presidente del consiglio di sorveglianza, Norbert Reithofer, della sua decisione di non candidarsi per un secondo mandato da numero uno del consiglio di gestione. Il 18 luglio la riunione decisiva. ...