Greenpeace | la 2ª foresta tropicale dell’America Latina devastata dalla deforestazione

Artico - in fiamme oltre 3 - 2 milioni di ettari di foresta tra Siberia e Yakuzia. Greenpeace : “Disastro ambientale” : Le zone più fredde del pianeta sono colpite dagli incendi. oltre 3,2 milioni di ettari di foresta stanno bruciando in Russia: le regioni più colpite sono quelle di Krasnoyarsk e Irkutsk, in Siberia, e la Yakuzia, nell’estremo nord-est. Alcuni incendi hanno riguardato una superficie grande quasi quanto 100mila campi da calcio o l’intera Lanzarote. In Alberta, in Canada, un incendio è stato superiore a 300mila piazzole. I forti venti e le ...