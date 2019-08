Graduatorie di istituto | decreto sostegno | ufficiale la continuità didattica dei supplenti

Graduatorie di istituto : caos supplenze - calcolati 150mila posti in Italia per i precari : Si avvicina sempre più il prossimo anno scolastico e si diffondono sempre di più le notizie sull’emergenza supplenze che lo caratterizzerà. In particolare Cisl, Flc Cgil e Uil Scuola hanno mostrato le proprie perplessità soprattutto perché la Quota 100 ha permesso a migliaia di docenti di andare in pensione. Ma a questa concessione di prepensionamento non è seguito ancora un percorso di stabilizzazione dei docenti precari. Infatti i concorsi per ...

Graduatorie di istituto - chi può inserirsi in II fascia entro 1° ottobre : il decreto Miur : E’ possibile inserirsi nella Graduatorie di istituto II fascia entro il 1° ottobre 2019: è stato firmato il decreto Ministeriale che stabilisce che tutti i docenti di ogni ordine e grado che ottengono l’abilitazione entro il 1° ottobre, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo, relativo alla rispettiva finestra di inserimento. Scarica il decreto. Il decreto per l’inserimento in II fascia Il decreto per ...

Indicazioni sull’aggiornamento della 1 fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto : L’aggiornamento della prima fascia delle graduatorie di istituto comincerà dal 15 e andrà avanti fino al 29 luglio 2019, col termine tassativo fissato entro le ore 14.00. Il modello B di scelta delle scuole, tramite il quale ci si inserisce nella I fascia delle graduatorie di istituto, andra inoltrato telematicamente, tramite il portale Istanze Online. Vediamo di capire nella pratica come si dovranno regolare gli interessati. Un utile ...

Aggiornamento Graduatorie di Istituto e docenti in GaE - la richiesta UIL : A partire dal 15 luglio 2019, è previsto l’Aggiornamento delle graduatorie di Istituto di I fascia. La UIL Scuola avanza una proposta al Miur in merito ai docenti che negli anni passati erano inseriti a pieno titolo nelle GaE, ma che negli aggiornamenti successivi non avevano confermato la posizione. docenti ex ‘depennati’ dalle GaE e I fascia delle graduatorie di Istituto Dopo il depennamento dalle GaE, questi docenti hanno potuto ...

Graduatorie di istituto : impennata di supplenze da settembre 2019 - record per i precari : Un altro anno scolastico si è concluso e i docenti precari già cominciano ad interrogarsi sulla situazione che si presenterà da settembre. A dare una risposta chiara e concisa a tale quesito ci ha pensato l'Anief in questi giorni e la notizia è stata riportata su tutti i maggiori siti di informazione. In particolare l'Anief ha dichiarato che per l'anno scolastico 2019/2020 ci sarà un record di supplenze e i dirigenti scolastici saranno costretti ...

Scuola - principali scadenze luglio 2019 : anche Graduatorie ad esaurimento e d’istituto : Le scadenze di luglio 2019 per la Scuola riguardano anche le graduatorie di Istituto e le GaE; ma anche la mobilità e gli Esami di Stato. Vediamo quelle da oggi 5 luglio in poi.Ricordiamo che il personale ATA ha diritto a fruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto. scadenze dal 5 luglio 2019 per docenti e ATA 5 luglio – Pubblicazione trasferimenti Mobilità ATA. Scadenza bando Miur per la ...