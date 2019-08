Governo | Di Maio avverte la Lega se ha in mente altro lo dica

Di Maio : il Governo deve fare - sparate sopra le righe non fanno bene al Paese : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita ma è un dato di fatto che solo pochi minuti prima era stato Matteo Salvini a ribadire "io voglio un governo che fa le cose, altrimenti la parola va agli italiani". "Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, ...

Di Maio : il Governo deve fare - sparate sopra le righe non fanno bene a Paese : "Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione". Luigi Di Maio non lo cita ma è un dato di fatto che solo pochi minuti prima era stato Matteo Salvini a ribadire "io voglio un governo che fa le cose, altrimenti la parola va agli italiani". "Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce : Ex Ilva, ArcelorMittal: “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce Il direttore finanziario della società annuncia di aver ricevuto dall’esecutivo rassicurazioni su un nuovo provvedimento per ripristinare l'immunità ambientale. Ma il ministro nega: “Falso. Quella norma non tornerà mai più” Parole chiave: ...

Governo ultime notizie : Di Maio “escludo cada prima di settembre” : Governo ultime notizie: Di Maio “escludo cada prima di settembre” Nonostante le tensioni e le divisioni che crescono (per numero e intensità) ogni giorno che passa, il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio ha assicurato che il Governo non cadrà prima di settembre. Governo ultime notizie: nonostante la sconfitta sullla tav, si va avanti Luigi Di Maio sembra essersi arreso alla vittoria dell’alleato leghista su uno dei temi più ...

Gozi (Pd) entra nel Governo francese - Di Maio : “Valutare se revocargli cittadinanza italiana” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, chiede di revocare la cittadinanza italiana a Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni che ora andrà a ricoprire un incarico molto simile per il governo francese e per la nazione guidata da Emmanuel Macron.Continua a leggere

Giustizia - oggi resa conti in cdm. Di Maio : «Il Governo non rischia» : Riforma della Giustizia e Autonomia: Giuseppe Conte prova a disincagliare il governo da due degli scogli che più dividono M5s e Lega. Ma parlarsi è difficile, far passi avanti...

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il Governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Giustizia - domani resa conti in cdm. Di Maio : «Il Governo non rischia» : Riforma della Giustizia e Autonomia: Giuseppe Conte prova a disincagliare il governo da due degli scogli che più dividono M5s e Lega. Ma parlarsi è difficile, far passi avanti...

**Governo : Di Maio - ‘escludo che cada prima di settembre’** : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “A settembre si vota il taglio definitivo di 345 parlamentari della Repubblica” ed “escludo totalmente” che il governo cada prima. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di ‘Zapping’ su Radiouno. L'articolo **Governo: Di Maio, ‘escludo che cada prima di settembre’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo - Di Maio : escludo crisi prima di settembre. Giustizia - domani resa dei conti in cdm : Il disegno di legge delega di riforma della Giustizia, che contiene interventi sul processo civile e penale, sull'ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei...

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - Governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Governo - spaccatura sull’autonomia Di Maio accusa«quell’altro». È lite : Il vicepremier M5S ai militanti: «La Lega è insopportabile». Zaia attacca: «Sono i no dei 5 Stelle a danneggiare il Mezzogiorno». E Tria propone la «Banca per il Sud»

Salvini e Di Maio - ancora musi lunghi : scintille tra le due anime del Governo su Tav e autonomia : Al funerale del carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega gelo tra i due vicepremier, che non si sono neanche stretti la mano