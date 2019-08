Google Camp in Sicilia | evento segreto da 20 milioni di dollari

Il Google Camp di Selinunte - gli uomini più ricchi del mondo in Sicilia : Continua il Google Camp di Selinunte. La kermesse organizzata da Big G che sta facendo arrivare in Sicilia gli uomini più ricchi e potenti del mondo. Sulla strada statale 121 tra Agrigento e Selinunte è un grande via vai di Maserati, Ferrari, Porsche e altre auto di grossa cilindrata. Tutte auto di ricchi facoltosi che si recano tra i maestosi Templi di Selinunte. Tanti gli ospiti vip che partecipano al Google Camp. Il principe William e Kate ...

Il principe William e Kate Middleton al Google Camp di Selinunte : Si è aperto il Google Camp di Selinunte con la bellissima voce di Chris Martin, la voce dei Coldplay e della bellissima cantante spagnola Rosalia. Così per la quarta volta Selinunte torna a ospitare il Google Camp. Per la Sicilia è il sesto anno. L’isola si conferma la capitale del World Wide Web grazie a Big G che punta sulle bellezze siciliane per ospitare uno degli incontri più importanti del mondo. Ieri tra i maestosi Templi di ...

Torna il Google Camp - parata di stelle e vip in Sicilia. Tra i più attesi - Obama e Tom Cruise : Torna anche quest'anno il "Google Camp". L'esclusivissimo meeting organizzato dai fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, è arrivato alla sua sesta edizione e ancora una volta vedrà la presenza in Sicilia, fino al 4 agosto, di alcuni tra i massimi esponenti mondiali nel Campo dell'impresa, della politica, del jet set e della tecnologia. Intenso il traffico all'aeroporto Falcone e Borsellino, dove oltre al tradizionale incremento legato ...

Google Camp - 114 aerei privati attesi all'aeroporto di Palermo : Fino al 4 agosto all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino atterreranno 114 aerei privati. Google ha scelto l’aeroporto di Palermo per il Camp

Mark Zuckerberg e Barack Obama al Google Camp in Sicilia - lusso a Selinunte : In Sicilia c’è il Google Camp e una parata di star si prepara ad arrivare sull’isola. I templi di Selinunte si preparano così ad accogliere per la quarta volta i potenti del mondo in occasione di Google Camp. Sull’evento vige il massimo riserbo, tra gli ospiti più attesi c’è Barack Obama. Domani, ci sarà la cena di gala tra il tempio F e il tempio G. Gli ospiti alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca. Sono già ...