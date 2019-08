Golf – Vierumäki Finnish Challenge | l’olandese Van Driel in testa | Federico Maccario il

Golf – Vierumäki Finnish Challenge : cinque i giocatori italiani in gara - Laporta guida il gruppo azzurro : cinque i giocatori italiani al via del torneo finlandese: Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Edoardo Raffaele Lipparelli, Federico Maccario e Filippo Bergamaschi Il Challenge Tour si trasferisce dall’Austria in Finlandia per la disputa del Vierumäki Finnish Challenge (1-4 agosto) in programma sul percorso del Vierumäki Resort, nella città finlandese da cui il circolo prende nome. cinque i giocatori italiani in gara, Francesco Laporta, ...