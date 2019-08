Gol Pedro | lo spagnolo segna un gol pazzesco | tacco volante da stropicciarsi gli occhi

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Tra le amichevoli internazionali di ieri, anche quella tra Salisburgo e Chelsea, conclusasi sul risultato di 3-5. Partita mai in discussione, con lo 0-3 blues dopo mezz’ora di gioco per via delle reti Pulisic (2) e Barkley. Accorcia Onguene prima del poker die delleture nel finale di Minamino (doppietta) e Batshuayi. Ad attirare l’attenzione è però il gol dello, del momentaneo 1-4. Un gesto tecnico di difficile esecuzione, undaglisu cross dalla trequarti. Ecco il video di seguito. Oh mammapic.twitter.com/9adz3X9Ruk — Il Calcio Inglese (@BritishFootball) July 31, 2019 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Gol, loun golda ...

