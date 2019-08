Giustizia | Salvini | “Non siamo al governo per fare le cose a metà” Ma il M5s

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma dellaconclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nelnon sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteoche da Milano Marittima rincara la dose: “Nonalperlea metà”. La controparte pentastellata, invece, accusa i partner didi essere il vero partito del ‘no’. E qualcuno, come lo stesso Bonafede o il senatore Gianluigi Paragone, insinua che dietro all’ostruzionismo dei leghisti si nasconda la volontà non tanto di ostacolare la riforma del processo penale, bensì bloccare quella della prescrizione che entrerà in vigore a gennaio 2020. Le due riforme, infatti, sono strettamente legate: la Lega si era ...

petergomezblog : Riforma della giustizia per processi e indagini più veloci, Salvini si mette di traverso: “È acqua, non è quello ch… - pdnetwork : #Salvini e #DiMaio divisi su tutto: #Tav #giustizia #autonomia #fisco. Adesso basta, mandiamoli a casa. - matteosalvinimi : #Salvini su Riforma #Giustizia: o le cose si fanno bene o non ha senso farle. Tagliare tempi giustizia, serve certe… -