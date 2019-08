Giulia De Lellis su Instagram | ' Ho letto solo due libri in vita mia e non me ne vergogno'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) La nuova sfida professionale diDe, continua a far discutere: a molti, infatti, non è andato giù il fatto che l'influencer abbia scritto un libro per Mondadori pur non essendo un'appassionata del genere. A chi le ha puntato il dito contro per aver accettato di raccontarsi in un romanzo in uscita a metà settembre, la romana ha risposto con la sua solita leggerezza in alcuni video apparsi susvela i primi particolari del suo libro Manca ancora più di un mese all'uscita di "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", il primo libro diDe. L'annuncio che ha fatto la ragazza circa una settimana fa, ha diviso l'opinione pubblica: da una parte c'è chi non vede l'ora di leggere la storia che l'influencer ha raccontato per la prima volta, dall'altra chi trova assurdo che la romana stia per debuttare come scrittrice pur non avendo mai ...

trash_italiano : C’è del genio. - RErraissouni : Se Giulia de lellis per un paio di corna ha scritto un libro, io con tutte quelle che ho ricevuto in vita mia posso… - WhatIf_11 : RT @Cerseiismyqueen: Ci sono persone che si fanno il culo per scrivere ed essere notati da qualcuno e poi arriva una Giulia De Lellis quals… -