Giudice ridà patente ad autista scuolabus Arquà Incidente dopo che aveva bevuto

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - vittorie per ippon per Lombardo e Medves!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 IPPPOOOOONNNNNN!!!!!! Dopo 2’44” l’azzurro sorprende il tedesco e lo batte per ippon: due azzurri agli ottavi! 11.35 Uno shido per Seidl contro Lombardo. 11.34 Matteo Medves vince per ippon dopo 1’40”!!! 11.33 In contemporanea Manuel Lombardo sfida il tedesco Sebastian Seidl. 11.32 Tocca a Matteo Medves, che sfida il magiaro Zsolt Gorjanacz. 11.29 Si ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : buona la prima per Odette Giuffrida e Francesca Milani! Sconfitta per Martina Lo Giudice - cresce l’attesa per Lombardo e Medves : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 In 1’39” la turca ccumula tre shido e dunque la nostra Francesca Milani vince ed avanza agli ottavi! 11.00 Tocca a Francesca Milani nei -48 kg femminili. Sfida ai sedicesimi con la turca Senturk Gulkader. 10.55 Nei-48 kg femminili l’azera Aisha Gurbanli batte per ippon al golden score la romena Alexandra Pop. 10.49 L’austriaca vice il combattimento per ippon dopo ...