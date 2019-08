Giovanni Toti lascia ufficialmente Silvio Berlusconi e Forza Italia | È

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non è più coordinatore di Forza Italia : Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato oggi di non essere più coordinatore di Forza Italia, una carica che aveva assunto soltanto lo scorso 19 giugno insieme alla sua principale rivale nel partito, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti smonta subito L'altra Italia : "Auto d'epoca che non paga il bollo" : Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sono ormai ai ferri corti. Il governatore della Liguria, dopo aver più volte minacciato l'addio a Forza Italia (senza mai farlo veramente), ora se la prende con la proposta del leader azzurro. Berlusconi ha, infatti, in mente L'altra Italia, non un altro partito - c

Silvio Berlusconi fa fuori Giovanni Toti : Lega - il piano del governatore : Per Giovanni Toti, coordinatore di Forza Italia e coscienza critica del partito, è il momento del fatidico bivio. Il governatore della regione Liguria è vicino all'addio proprio nelle ore in cui Silvio Berlusconi - si legge su Il Giornale - prova a sparigliare mettendo in campo la proposta di creare

Giovanni Toti sbrocca contro Silvio Berlusconi : "Forza Italia - la farsa è durata troppo" : Alla vigilia di un attesissimo faccia a faccia sulle regole interne in Forza Italia, Giovanni Toti torna all'attacco e conferma i retroscena di stampa. "Senza le primarie le mie dimissioni sono sul tavolo", premette il governatore della Liguria riferendosi al suo ruolo di coordinatore nazionale, che

Giovanni Toti frecciatina a Berlusconi : "Pur di salvare una classe dirigente si è scelto di non fare nulla" : "Forza Italia negli ultimi anni ha costantemente perso voti, classe dirigente, amministratori e rete territoriale. È passata da rappresentare più di 10 milioni di voti ai due milioni scarsi di oggi, con interi pezzi di partito che ci hanno lasciato per andare verso altre esperienze". Giovanni Toti t

Silvio Berlusconi - addio di Giovanni Toti? Perché il Cav sorride : se il coordinatore lasciasse Forza Italia... : Nato e cresciuto gregario, ubertoso succedaneo vivente di Ercolino Sempreinpiedi - ma neppure Berlusconi lo ha convinto, se non costringendolo, a mettere la cravatta - Giovanni Toti, dietro la paciosità dei modi e del corpo, è un mistero. Il mistero è il seguente: se Ercolino viene staccato dalla bo

Giorgia Meloni annuncia la fase due di Fratelli d'Italia e chiama a rapporto anche l'azzurro Giovanni Toti : Fratelli d'Italia vara la sua fase due, quella che ha come obiettivo allargare ulteriormente i confini del partito e delineare la linea politica per il futuro. "Il momento nel quale decideremo, con chi ha scelto di aderire, le regole e il percorso per la seconda fase di Fratelli d'Italia, per render

Giovanni Toti : "La pazienza è finita" - vicino l'addio a Forza Italia. Chi sono i big che potrebbero seguirlo : "La pazienza è finita", Giovanni Toti lo ribadisce in continuazione durante l'incontro con i suoi sostenitori avvenuto il 24 luglio ai Castelli Romani. L'obiettivo del governatore ligure è ormai chiaro: dire addio a Forza Italia. Senza però prima averle provate tutte. Toti ha così accettato l'invito

Silvio Berlusconi - addio : Giovanni Toti lunedì ufficializza l'uscita da Forza Italia? : Giovanni Toti neo coordinatore di Forza Italia assieme a Mara Carfagna, potrebbe ben presto lasciare il suo incarico e, ancor peggio, dire addio per sempre al partito. L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con un annuncio pubblico su Facebook in cui spiegherà che non ci s

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale Giovanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti

Mara Carfagna contro Giovanni Toti : "Il suo modello? Preferisco Forza Italia più forte della Lega" : "Modello Toti? Preferisco un centrodestra con una Forza Italia più forte della Lega". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale azzurra, interviene alla rassegna Liguria d'autore e si confronta sul palco proprio con Giovanni Toti, governatore ligure e coordinatore, insieme

Giovanni Toti intercettato al telefono : "Quando esco da Forza Italia?". Sentono tutti : lo sfogo sui sondaggi : Più che di primarie, nel partito di Silvio Berlusconi si parla sempre di scissione. "Quando esco da Forza Italia? Se andiamo avanti di questo passo, presto. Questi vogliono curare la polmonite con mezza aspirina...". Giovanni Toti si sfoga così, di ritorno verso Genova, dopo le indiscrezioni dal tav