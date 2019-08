Giovane padre calabrese trovato privo di vita in provincia di Bologna

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Une operaioè stato rinvenutodiindi. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di lunedi 29 luglio, in quanto non aveva chiamato il figlio, come abitualmente faceva. L'ex moglie ha quindi lanciato l'allarme e sono partite le ricerche. Nella giornata di ieri la tragica scoperta, il suo corpo è statoin una scarpata. I sanitari del 118 hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Le forze dell'ordine stanno conducendo tutte le indagini del caso e al momento sono state fermate due persone che sono indagate per omicidio in concorso e occultamento di cadavere. Operaiomuore indi: si indaga sulle cause Si chiamava Consolato Ingenuo e aveva 42 anni l'operaiooriginario del comune di San Nicola da Crisso, situato nel vibonese, che nella giornata di ieri 31 luglio, è ...

