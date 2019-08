Ginnastica artistica | PanAm Games 2019 | Kara Eaker da brividi | 15 266 alla trave! Black e

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) A Lima (Perù) si sono conclusi i Giochiericani per quanto riguarda la, questa competizione è l’equivalente dei nostri Europei ma sono presenti anche altri sport. Tutte le big del continente americano si sono date appuntamento in questa kermesse, eccezion fatta per Simone Biles che ha deciso di rimanere a casa dopo lo show confezionato agli US Classic. Gli USA si sono imposti nella gara a squadre mentre la canadese Ellieha vinto nel concorso generale individuale, imponendosi per la seconda volta in carriera sul giro completo in questa manifestazione. Come da tradizione l’evento si è concluso con la disputa delle Finali di Specialità. VOLTEGGIO – Ellievince in volata con la media di 14.450, la canadese riesce a regolare per un soffio la quotata cubana Yesenia Ferrera (14.391) e la connazionale Shallon Olsen (14.183) in un atto ...

