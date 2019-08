Geografia delle emozioni | A come Amsterdam

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 1 agosto 2019) Quando arriva un affare per un volo last minute, mi si apre un popup sul computer. Forse avrei dovuto impostare escludendo a priori. Ma non l’ho esclusa. Ed era un affare davvero imperdibile. Duecentottanta euro a persona per volo e tre notti in un albergo vicino a piazza Dam. Gli ho telefonato al lavoro e spiegato che mia mamma era disponibile a tenere il bambino. Lui ha esitato un attimo prima di rispondere, poi ha detto, ma sì, dai. Senza darci peso. Sei proprio sicuro di sentirtela di andare ad? ho chiesto, e lui ha detto, perché, qual è il problema? Anche se era chiarissimo a entrambi qual era il problema. Lo sai qual è il problema, ho insistito. Che cosa, Hellen? ha fatto il finto tonto. Sono passati dieci anni, baby, ormai sarà già morta, con tutte le droghe che si faceva. Ecco cosa Nadav mi ha raccontato di Hellen: l’aveva incontrata mentre lavorava, puliva ...

