Genova | Ponte Morandi | il CdM proroga lo stato di emergenza

Ponte Morandi : Conte - Genova si sta risollevando con orgoglio’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi abbiamo avuto una proficua riunione di aggiornamento sullo stato dei lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi. Tra due settimane ricorrerà il primo anniversario della tragedia che lo scorso 14 agosto sconvolse l’Italia, una tragedia dalla quale Genova, con grande orgoglio e determinazione, si sta risollevando”. Lo scrive in un post su Facebook il ...

Genova - Bucci : “Ponte? Conclusione prevista per 2020”. Tensioni M5s-Lega sulla Gronda : “Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la Conclusione dei lavori del Ponte che è sempre prevista per l’aprile 2020, abbiamo esaminato l’analisi finanziaria che è positiva”. A rivendicarlo, al termine di un vertice a Chigi, a un anno circa di distanza dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure, il sindaco Marco Bucci. “Sappiamo che i ...

Ponte Genova - Toti : proroga commissari : 19.22 "E'stata una riunione proficua.Abbiamo proposto, e la richiesta è stata accolta, la proroga dello stato di emergenza e delle strutture commissariali. proroga che potrebbe andare in Consiglio dei ministri già domani". Lo afferma il governatore della Liguria Toti al termine della riunione sul Ponte Morandi con il premier Conte, il vicepremier Di Maio, il ministro dei Trasporti Toninelli, il sindaco di Genova Bucci, il responsabile ...

Governo : Musumeci - ‘a Genova Ponte in pochi mesi - viadotto Imera lettera morta’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Nel mese entrante, secondo gli accordi, si dovrebbe tenere l’inaugurazione del viadotto Imera, crollato nell’aprile 2015: Ebbene, vi annuncio che non ce n’è assolutamente previsioni, segno che quell’opera rimane lettera morta”. Così il governatore siciliano, Nello Musumeci, lasciando la riunione del Cipe a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.“Non si ...

Tre famiglie di Genova chiedono il risarcimento danni per l'esplosione del ponte Morandi : Tre nuclei familiari che hanno la casa nel raggio di 250 metri dal punto dell’implosione controllata che ha distrutto l’ala est dell’ex ponte Morandi hanno inviato all’Ati dei demolitori una richiesta di risarcimento per presunti danni patiti durante l’esplosione.Lo conferma la stessa associazione temporanea d’imprese che ha ricevuto le richieste.

Genova - Ponte Morandi : ecco il VIDEO che svela la nuova struttura : Sulla pagina Facebook di PerGenova, un VIDEO prodotto da Italferr svela il nuovo Ponte Morandi che, “grazie alle sue linee snelle, risulterà armonico e slanciato. La solidità sarà garantita da 67 mila metri cubi di calcestruzzo armato con 9 mila tonnellate di acciaio“. ecco alcuni numeri: l’intera “travata” sarà lunga 1067 metri, le pile ellittiche in cemento armato saranno 18, 80 mila i metri cubi di scavi, 9mila ...

Genova - una ricostruzione video svela il nuovo ponte sul Polcevera. Ecco tutte le caratteristiche della struttura : Sono arrivati di prima mattina nel cantiere sotto la pila 8 dell’ex ponte Morandi i pezzi di acciaio che costituiranno la prima pila e il primo impalcato del nuovo ponte di Genova. L’acciaio, prodotto nello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, verrà assemblato direttamente in cantiere dal personale di PerGenova, l’ati di costruttori composta da Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr. Intanto, sulla pagina Fb ...

Genova - crollo Ponte Morandi : per gli inquirenti il nuovo Video è la “prova regina”. Ecco le immagini : Spunta un nuovo Video, finora secretato, del crollo del Ponte Morandi, definito dagli inquirenti la “prova regina”. Vedere ancora una volta le luci di un’auto che precipita tra le macerie del Ponte, dove hanno perso la vita 43 persone, e’ lacerante. E le immagini valgono piu’ di mille parole, soprattutto quando raccontano una morte atroce e assurda. Ma mentre gli inquirenti e gli esperti analizzano il Video, in ...

Ponte Morandi Genova : video inedito crollo - perché è stato tenuto nascosto : Ponte Morandi Genova: video inedito crollo, perché è stato tenuto nascosto Il 14 agosto del 2018, a Genova, avvenne qualcosa che difficilmente era immaginabile: il crollo del Ponte Morandi, durante un furioso temporale che si abbatteva sulla città. I video amatoriali fecero il giro del mondo e da quel momento in poi fu uno scatenarsi di accuse nella ricerca delle cause che hanno portato alla morte ben 43 persone. Oggi è stato diffuso un ...

Crollo programmato del Ponte Morandi di Genova - SIPPS : “Non bisogna nascondere ai bambini le notizie” : Nei giorni scorsi tutta Genova in particolare ha assistito con sgomento e tristezza al Crollo programmato del Ponte Morandi. Molti genitori si saranno posti il problema di spiegare ai propri figli cosa è successo e perché. Questa è una buona occasione per rendere partecipe un bambino di una notizia triste. Secondo la SIPPS questo fatto rappresenta l’occasione per spiegare, se non lo si è già fatto, cosa è accaduto il 14 agosto del 2018 e come si ...

Ponte Morandi Genova - il video mai visto del crollo del 14 agosto : “Ecco come ha ceduto” : La Guardia di Finanza ha reso noto il video segreto, mai visto fino ad ora, del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto scorso: la Procura di Genova ha infatti autorizzato la diffusione del filmato ripreso dalle telecamere private dell’azienda “Ferrometal”, che si trovava a pochi passi dal cedimento dei piloni, in seguito al quale hanno perso la vita 43 persone. Secondo l’accusa la sua visione avrebbe potuto influenzare le tantissime ...

Genova - il video inedito del crollo del Ponte Morandi : Genova, il video inedito del crollo del Ponte Morandi Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda Ferrometal e diffuse dalla Guardia di Finanza mostrano il crollo del 14 agosto dell’anno scorso Parole chiave: digitall ...