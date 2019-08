Gelato alla mostarda | l' ultima frontiera Idea di French' s | sarà servito coi pretzel

French’s inventa il Gelato alla mostarda - il prossimo facciamolo al tortellino : Immagine di ABC7 “I gelati sono buoni, ma costano milioni” cantava il mio amico Roberto “Freak” Antoni nella celebre canzone Gelati degli Skiantos e aveva ragione. Mai nessuno fu così profetico. Uscire fuori con tutta la famiglia per mangiare un “gelatino” ti costa veramente un casino e scegliere fra i gusti è ormai sempre più difficile, soprattutto con l’avvento delle gelaterie artigianali, quelle tutto bio, tutto a km0, con il lievito madre, ...

Allarme alimentare - ritirato pesce sur Gelato dal mercato : alto contenuto di mercurio [MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di Trance di verdesca congelate, marchio Panapesca. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio chimico, a causa dell’ alto contenuto di mercurio , rilevato in quantità ben oltre i limiti di legge. Il lotto incriminato è il n° R105 con scadenza indicata al 30/10/2020. Le indicazioni fornite nel richiamo sono di ritiro dalla vendita da parte dei negozianti e riconsegna al punto ...

Arriva Marijuolo il Gelato alla cannabis. "Uno stecco buonissimo - anzi… stupefacente!" : “Uno stecco buonissimo ...anzi stupefacente!”. In questo modo la Doringel, azienda di Brembate (nella Bergamasca), ha annunciato l’ingresso nei supermercati del nuovo ghiacciolo alla marijuana. Si chiama Marijuolo dall’unione tra il nome della pianta e il termine ghiaggiolo.Una notizia destinata a far discutere, vista la stretta sulla cannabis light e la sentenza della cassazione che vieta il commercio dei ...

Alla cena con Carlo e Camilla - Trump fa servire Coca Cola - bistecca e Gelato alla vaniglia : Dopo la stretta di mano e la pacca sulla spalla alla Regina Elisabetta, Donald Trump continua la visita nel Regno Unito all’insegna dell’informalità e brinda con la Coca Cola.Durante la cena organizzata per Carlo e Camilla nella residenza dell’ambasciatore Usa a Londra, infatti, il presidente americano non si è smentito, facendosi servire la più classica delle bevande made in Usa.Unico a bere la bibita ...