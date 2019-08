Gazzetta – Napoli | torna Fabian Ruiz e Ancelotti vara la nuova mediana

Gazzetta : Icardi chiude al Napoli - vuole solo Juve o Inter : Nulla è cambiato per Icardi. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’argentino non ha mai preso seriamente in considerazione l’ipotesi Napoli. Questo è quello che emerge nelle ultime ore in cui la Juve sta chiudendo lo scambio tra Dybala e Lukaku, che di fatto chiude la porta ad un possibile arrivo di Mauro in bianconero. Una realtà che, a quanto pare, non è mai mutata fin dal primo momento. Icardi vuole solo la Juve o ...

Gazzetta : Callejon - numeri e professionalità. È lui la colonna del Napoli : Il Napoli il suo jolly ce l’ha e si chiama Jose Maria Callejon, scrive la Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo al suo settimo anno in azzurro ha collezionato numeri straordinari, 228 partite di campionato, solo 6 gare non disputate, due per squalifica e 4 per turn over nello scorso campionato. Sono numeri che fanno capire l’importanza di questo giocatore qualsiasi sia il modulo con cui si gioca e il ruolo in cui lo si schiera. Questo è ...

Gazzetta : La beffa di Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del Napoli : Non c’è l’ufficialità, ma ci sono le immagini di Pépé a casa Arsenal che lasciano sicuramente tanta amarezza in questo momento. Il Napoli ci ha provato, ci ha creduto, ma è rimasto beffato. Appena una settimana fa, ricorda Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, sembrava fatta quando i procuratori del calciatore sono atterrati a Dimaro per un summit con la dirigenza napoletana. Poi gli incastri non ci sono stati e ...

Napoli su Icardi e Lozano - Gazzetta : riallacciati i contatti con Raiola. La situazione : Napoli su Icardi e Lozano, ‘La Gazzetta dello Sport annuncia nuovi sviluppi: Napoli su Icardi e Lozano, Gazzetta: riallacciati i contatti con Raiola. La situazione vede il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli a lavoro senza sosta per cercare di regalare al tecnico Carlo Ancelotti quel tassello di qualità in attacco. Così, dopo aver visto sfumare Nicolas Pépé del Lille, che sembrava vicinissimo, ora le attenzioni vanno tutte ...

Gazzetta : Rilancio del Napoli per Pépé - ma l’affare è in mano ai procuratori : Nonostante dall’Inghilterra arrivino notizie che l’Arsenal abbia chiuso per Pépé, il Napoli non molla e ci crede ancora, scrive oggi la Gazzetta dello Sport Il club di De Laurentiis sa bene che competere con le squadre di Premier è difficile, se non impossibile e proprio per questo aveva cercato di giocare d’anticipo con i procuratori invitati a Dimaro per un summit. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto e nonostante ...

Napoli-Pépé - Gazzetta : “Spuntano due ostacoli - ma in casa c’è un ‘alleato’ prezioso” : Napoli-Pépé, Gazzetta: “Passi avanti ma spuntano due ostacoli…”. Il club azzurro sull’ astro nascente del calcio internazionale. Il blitz che ha portato proprio a Dimaro, in elicottero, gli agenti dell’ attaccante ivoriano. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato una svolta, probabilmente decisiva, a quello che diventerà il suo più grande investimento mai fatto in 15 anni di gestione del club azzurro. Come ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - De Laurentiis non intende 6 milioni di commissione perché più del 3% previsto : Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lilla, il Napoli si appresta a chiudere anche con l’entourage do Nicolas Pèpè che è stato ricevuto ieri a Dimaro da presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli e il diesse Giuntoli. Summit di 3 ore per discutere dell’ingaggio di Nicolas e della commissione per gli agenti, ed è proprio su quest’ultimo punto che De Laurentiis ha sollevato ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - vuole venire - manca l’accordo sull’ingaggio e la commissione agli agenti : La Gazzetta dello Sport conferma quanto abbiamo riportato ieri al termine dell’incontro tenutosi a Dimaro tra la dirigenza del Napoli e i procuratori di Nicolas Pèpè. 85 milioni il costo del’Ivoriano che sarebbero divisi in 60 più il cartellino di Ounas valutato 25 milioni. L’arrivo in elicottero di ieri e le 3 ore di riunione con De Laurentiis, Chiavelli e Giutoli dimostrano la volontà delle parti di chiudere l’affare e ...

Gazzetta – Roma alla finestra per Milik : pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli : Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. Il Napoli e a caccia di un attaccante da 30 gol, nel mirino del club partenopeo figurano nomi di altissimo profilo, come Mauro Icardi, Nicolas Pépé e James Rodriguez. Con quest’ ultimo che potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ...

Gazzetta : “Tra Pépé e Icardi - Adl al Napoli prenderebbe Pépé (per il decreto crescita)” : La differenza la fanno gli ingaggi Sulla Gazzetta, approfondimento sul mercato del Napoli da parte di Maurizio Nicita. Il Napoli sempre più straniero, non una moda, ma una questione meramente economica. Conoscendo infatti il presidente De Laurentiis – leggiamo – appare facile intuire come le scelte non siano guidate dagli entusiasmi del momento ma da pacate riflessione di natura economica dal momento che lo scorso mese il governo ha ...

Gazzetta : Raiola non ha gradito la clausola di De Laurentiis per le sue eventuali offese al Napoli : Lozano congelato Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport torna sulle questioni in sospeso tra Mino Raiola e il presidente De Laurentiis. Questioni che, secondo il giornalista, potrebbero bloccare l’affare Lozano. Date le evidenti difficoltà del Napoli di chiudere le trattative per Icardi e Pépé, il club potrebbe decidere di tornare sulla prima alternativa, Lozano, ma le tensioni con il procuratore del calciatore sono evidenti. Il ...

Gazzetta – Tesoretto Napoli : già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni : Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni Gazzetta – Tesoretto Napoli: già incassati 90 milioni e pronte altre 3 cessioni. Raul Albiol al Villareal, Amadou Diawara alla Roma. Poi Luigi Sepe, Alberto Grassi e Roberto Inglese al Parma, mentre Marko Rog si è appena accasato al Cagliari. Nel mezzo, Roberto Insigne al Benevento e Vinicius al Benfica. Da queste cessioni il Napoli ha ricavato un ...

Gazzetta : Icardi apre al Napoli - ma per meno di 60 milioni l’Inter è pronto a tenerlo : Dal vertice in casa Inter tra la dirigenza e Conte, sono uscite molte novità su quali saranno le prossime mosse di mercato. Innanzitutto svanisce l’ipotesi Lukaku. Zhang ha fatto sapere che non è disposto a spendere gli 83 milioni richiesti dallo United per il calciatore. Marotta ha commentato le parole di Conte sulla mancanza della squadra di elementi in attacco confermando la massima sintonia tra la società e il tecnico «È stato un ...

Attacco Napoli – La Gazzetta mette in ordine il taccuino di Giuntoli : La Gazzetta dello Sport fa chiarezza sui nomi del taccuino di Giuntoli per quanto riguarda l’Attacco del Napoli. Si guarda in Spagna, Francia ed Olanda. Attacco Napoli – Oltre ai nomi elencati di seguito dalla rosea, va aggiunto quello di Fekir, attaccante del Lione con contratto in scadenza nel 2020 La lista “Si parte da James Rodriguez, la cui alternativa potrebbe essere il brasiliano del Barcellona Malcom. Poi ci sono ...