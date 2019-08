French’s inventa il gelato alla mostarda | il prossimo facciamolo al tortellino

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Immagine di ABC7 “I gelati sono buoni, ma costano milioni” cantava il mio amico Roberto “Freak” Antoni nella celebre canzone Gelati degli Skiantos e aveva ragione. Mai nessuno fu così profetico. Uscire fuori con tutta la famiglia per mangiare un “gelatino” ti costa veramente un casino e scegliere fra i gusti è ormai sempre più difficile, soprattutto con l’avvento delle gelaterie artigianali, quelle tutto bio, tutto a km0, con il lievito madre, coi sapori di una volta, con la qualità, con le certificazioni e tutte ‘ste belle cose di marketing alimentare. “Che gusto desidera?” Ce ne saranno sessanta. “Vorrei cioccolato, crema e banana”. “Cioccolato quale?” E lì mi blocco, ce ne sono almeno cinque tipi e non so quale scegliere. “Crema quale?” E anche lì altri dodici tipi di crema. “Mi perdoni, ma lei ha preso ilda 2,50 euro e sono solo due gusti, la banana non gliela posso mettere ...

