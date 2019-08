Foto dal 1969 | l’anno che ha cambiato il mondo

Foto dall’anno che ha cambiato il mondo : A qualsiasi osservatore della storia del Novecento, il 1969 non potrà che apparire, per una serie di eventi che più di altri hanno cambiato il mondo, come un anno fondamentale da cui molti fenomeni politici e sociali hanno preso una direzione che ha mutato e condizionato per sempre la storia dell’umanità. Dalla guerra in Vietnam a Woodstock, passando per lo sbarco sulla Luna, abbiamo cercato di ricostruire – senza alcuna velleità ...

Luca Parmitano scatta la Foto alla sua Sicilia dalla Stazione Spaziale : L’astronauta Siciliano Luca Parmitano a pochi giorni dal suo arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale saluta la Sicilia che è la sua terra di origine. Parmitano ha scattato la prima foto della Sicilia del suo secondo soggiorno nello spazio. L’immagine della Sicilia scattata da Parmitano appare nidida e spettacolare. Il pilota dell’Aeronautica Militare è originario di Paternò, in provincia di Catania, e si trova impegnato nella ...

Johnny Depp mandato all’ospedale da Amber Heard : le Foto choc utilizzate dai legali dell’attore : Johnny Depp ferito, su un lettino all’interno di un ospedale australiano: uno scatto choc inedito, ma in realtà abbastanza datato. Si tratta di una foto scattata nel 2015 e che sarà utilizzata dai legali dell’attore statunitense in una causa contro l’ex moglie, e collega, Amber Heard. La storia d’amore tra i due attori è stata travolgente ed intensa, ma anche relativamente breve e piena di veri e propri scontri fisici. ...

Il sospetto della Dalla Chiesa : La Foto con la benda? Non è di un carabiniere : Rita Dalla Chiesa torna a parlare della foto del ragazzo americano bendato in caserma: "Non è stata scattata da un militare...". L'ex conduttrice di Forum, molto attiva sui social su questo tema, ha espresso la suo opinione su uno dei lati oscuri di questa vicenda: la benda sugli occhi di uno dei due arrestati. La foto ha fatto il giro del mondo e su questo caso la procura militare ha aperto un fascicolo per accertare come sono ...

Martina Nasoni in dolce compagnia senza Daniele Dal Moro. Foto : Martina Nasoni ha dimenticato Daniele Dal Moro? L’indiscrezione Martina Nasoni ha trascorso una serata in allegria con gli amici. In dolce compagnia, senza Daniele Dal Moro, la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello ha immortalato su Instagram l’inizio della sua serata, mostrandosi in macchina con un amico (come visibile nella FOTO in fondo all’articolo), Alex Cerasani, un musicista di Terni. Martina Nasoni ha mostrato ...

Dal set de L’Amica Geniale 2 arrivano le prime Foto di Lila e il figlio Rino : Le novità non mancano mai soprattutto quando il set de L'Amica Geniale 2 si sposta in città per le scene in esterna e anche in questo caso è stato così. I curiosi sono sempre tanti e gli scatti che arrivano dalle ultime riprese di Piazza dei Martiri a Napoli non lasciano dubbi: i lavori sono ormai in dirittura di arrivo e presto si passerà alla messa in onda. La Rai ha già annunciato il ritorno della serie senza annunciare una data definitiva ma ...

Cutrone via dal Milan - il toccante messaggio di Locatelli : “Fratello - ancora non ci credo” [Foto] : Amici da tanti anni prima che compagni. Poi, le loro strade si sono separate. Uno dei due avrebbe potuto coronare il sogno di continuare a vestire la maglia del Milan, ma da poche ore è diventato un nuovo calciatore del Wolverhampton. Patrick Cutrone ha lasciato i rossoneri, prima di lui Manuel Locatelli, grande amico e compagno dell’attaccante sin dalle giovanili. Cutrone, le prime parole da calciatore del Wolverhampton: “Il club mi ...

Concrete Genie : la colorata esclusiva PS4 vanterà una speciale modalità Fotografica : Concrete Genie è la nuova esclusiva PS4 e ruota attorno al concetto di realizzare opere d'arte, era dunque lecito aspettarsi l'introduzione di una modalità fotografica.Sony ha solo di recente confermato la data di uscita del titolo per questo ottobre, annunciando anche che il tutto arriverà condito con una speciale modalità fotografica. Questa modalità è ormai diventata molto comune nei giochi odierni, tuttavia Concrete Genie vanterà una ...

Lodi. Festival della Fotografia Etica dal 5 al 27 ottobre : Il Festival della Fotografia Etica di Lodi festeggia quest’anno la sua decima edizione, sancendo un percorso che lo ha portato

Inferno sulla A14 : le Foto dall'elicottero : Fonte foto: VistaInferno sulla A14: le foto dall'elicottero 1Sezione: CronacheDue camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro Due camion a fuoco, chiusa l'A14 a Bologna In fiamme due mezzi pesanti dopo un incidente sull’autostrada A14. Chiusa la viabilità in entrambi i sensi ...

“Ma sei senza mutande?”. Elisabetta Canalis manda in confusione. Davanti alla Foto in barca gli occhi dei fan sono usciti dalle orbite : Imbarazzo sui social per l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis su Instagram. Un bianco e nero d’autore, per la bella showgirl, che racconta le sue vacanze direttamente dal suo profilo Instagram. Nella foto che potete vedere, si trova nel “Mar Mediterraneo”, come scrive in calce allo scatto aggiungendo un cuoricino. In catamarano, per le precisione. Bellissima, come sempre. Ma il costume che indossa scatena il delirio tra i fan. Si tratta di un ...

Tigre uccisa a colpi di bastone e lancia dalla folla : è successo in India - dove è animale nazionale [Foto e VIDEO SHOCK] : Una Tigre femmina è stata uccisa a colpi di bastone, lancia e machete da un gruppo di persone dopo aver attaccato un uomo entrato in una riserva nazionale per tigri in India. Immagini strazianti quelle che mostrano un gruppo di persone colpire la Tigre prima che il povero animale morisse 9 ore dopo. La polizia locale ha confermato di aver analizzato il VIDEO e le 31 persone coinvolte sono sotto indagine per l’uccisione di un animale in via ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [Foto e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...