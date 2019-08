Forza Italia si spacca | Giovanni Toti lascia | “Ognuno per conto suo | buona fortuna a

Gli ultimi sussulti di Forza Italia - Toti lascia il partito : La rottura era prevista e annunciata. il governatore della Liguria Giovanni Toti lascia Forza Italia dopo che Silvio Berlusconi lo ha escluso dal Coordinamento di presidenza del partito. Un Coordinamento costituito dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati Mar

L'attacco di Salvini alla “zingaraccia” e l'agonia di Forza Italia : Fa sempre così. Pesca un caso (vero o presunto) di offesa ricevuta da un membro di una qualsiasi comunità (politica, sociale, religiosa, nazionale, popolare) e si scaglia contro il singolo caso per gettare odio e discredito sull'intera comunità. E' esattamente il processo pseudologico di tutti i raz

Giovanni Toti lascia ufficialmente Silvio Berlusconi e Forza Italia : "È finita" - ora lo scenario bomba : Giovanni Toti ha finalmente deciso: "Avventura finita, buona fortuna a tutti". Così il governatore della Liguria dice addio a Forza Italia e a Silvio Berlusconi al termine di quello che doveva essere "un tavolo delle regole" decisivo. Perlomeno per i due coordinatori, Toti e Mara Carfagna, che aveva

Il presidente della Liguria Giovanni Toti non è più coordinatore di Forza Italia : Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato oggi di non essere più coordinatore di Forza Italia, una carica che aveva assunto soltanto lo scorso 19 giugno insieme alla sua principale rivale nel partito, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna.

Toti lascia - Carfagna strappa. Forza Italia è nel caos : Il 19 giugno erano stati eletti entrambi nuovi coordinatori di Forza Italia, quasi a siglare la pace interna di un partito profondamente lacerato. Da una parte Mara Carfagna, apprezzata per il vigore con il quale interpreta il suo ruolo di vicepresidente della Camera, dall'altra Giovanni Toti, esponente di quella frangia che vuole un rapporto più stretto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, senza nostalgie per il Nazareno che fu. Il governatore ...

Toti rompe con Forza Italia : “Ognuno va per conto suo - buona fortuna” : Berlusconi nomina il nuovo coordinamento di presidenza: Toti escluso, Mara Carfagna si rifiuta di farne parte

Forza Italia - Giovanni Toti : “Avventura finita - ognuno per conto suo. Buona fortuna a tutti” : “Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, è Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti”. Così Giovanni Toti annuncia l’uscita dal partito dopo la riunione del tavolo delle regole, rispondendo a chi gli chiede se lascia Fi. L'articolo Forza Italia, Giovanni Toti: “Avventura finita, ognuno per conto suo. Buona fortuna a tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mara Carfagna scarica Silvio Berlusconi - un terremoto in Forza Italia : "Mi spiace - ma io non ci sto" : terremoto totale in Forza Italia. Non solo Giovanni Toti, ora anche Mara Carfagna. La voce di una rottura tra la coordinatrice e il partito aveva già trovato diritto di cittadinanza in alcuni retroscena di stampa di oggi. Ma a togliere ogni dubbio piovono le parole, pesantissime, della Carfagna stes

L'addio di Toti a Forza Italia : "Ognuno vada per conto suo" : "Non si ha intenzione di cambiare alcunché, dunque credo che questa avventura, cominciata il 19 di giugno per provare a cambiare qualcosa, onestamente finisca qua. Buona fortuna a tutti". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, uscendo dalla sede di Forza Italia al termine della riunione del Tavolo delle regole per il congresso. "Mi pare che siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo. È Forza Italia che esce da se ...

Forza Italia - nuovo coordinamento senza Toti | Il governatore ligure lascia : Il presidente decide la nomina di un coordinamento di presidenza con Bernini, Carfagna, Gelmini, Giacomoni e Tajani. Toti annuncia l'addio al partito. Carfagna: "E' una scelta esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestatoBerlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidereForza Italia"

Rottura fra Giovanni Toti e Forza Italia : "Ognuno va per conto suo" : Si consuma la Rottura fra Forza Italia e Giovanni Toti. A sancirlo le nomine decise da Silvio Berlusconi, che ha nominato un coordinamento a 5 per la Presidenza, escludendo il governatore della LiguriaBerlusconi, preso atto che il Tavolo delle regole per il nuovo Statuto di Forza Italia ha terminato i suoi lavori ed alla luce del suo esito, ha deciso la nomina di un Coordinamento di presidenza. A superamento degli incarichi conferiti in ...

Silvio Berlusconi sulle faide in Forza Italia : "Se c'è dietro lo zampino di Salvini e Meloni?" : L'ultima avventura di Silvio Berlusconi si chiama L'Altra Italia. "Non parliamo di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione tra soggetti di centro-destra, liste civiche, personalità o associazioni che si ispirano alle idee e ai valori liberali e cristiani e alle tradizioni democratiche

Coordinatore Forza Italia Giovani posa vicino scritta antifascista : “Mi sa che ho sbagliato panchina” : "Zona antifascista, nervi tesi e fasci appesi". Questa la scritta incisa sulla panchina su cui si scatta una foto il Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, commentando: "Mi sa che ho sbagliato panchina". Il ventottenne di Bologna ha assunto lo scorso anno l'incarico, e sulle sue pagine social si descrive così: "Detesto comunisti, benpensanti e radical chic"Continua a leggere

Forza Italia - l’appello di Berlusconi : “Formiamo una federazione fra diversi soggetti per un nuovo centro moderato” : Silvio Berlusconi lancia un appello per una “federazione di centro” che sia alternativa alla sinistra e punti a creare nuova unione all’interno del centro-destra, in gran parte fagocitato dall’avanzata della Lega di Matteo Salvini. Così il leader forzista chiama a raccolta “tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell’altra Italia. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione ...