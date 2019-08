Forza Italia | Giovanni Toti | “Avventura finita | ognuno per conto suo Buona fortuna a

Mara Carfagna scarica Silvio Berlusconi - un terremoto in Forza Italia : "Mi spiace - ma io non ci sto" : terremoto totale in Forza Italia. Non solo Giovanni Toti, ora anche Mara Carfagna. La voce di una rottura tra la coordinatrice e il partito aveva già trovato diritto di cittadinanza in alcuni retroscena di stampa di oggi. Ma a togliere ogni dubbio piovono le parole, pesantissime, della Carfagna stes

Forza Italia - nuovo coordinamento senza Toti | Il governatore ligure lascia : Il presidente decide la nomina di un coordinamento di presidenza con Bernini, Carfagna, Gelmini, Giacomoni e Tajani. Toti annuncia l'addio al partito. Carfagna: "E' una scelta esattamente contraria alle intenzioni che mi ha manifestatoBerlusconi. Credo che questo sia il modo migliore per uccidereForza Italia"

Silvio Berlusconi sulle faide in Forza Italia : "Se c'è dietro lo zampino di Salvini e Meloni?" : L'ultima avventura di Silvio Berlusconi si chiama L'Altra Italia. "Non parliamo di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione tra soggetti di centro-destra, liste civiche, personalità o associazioni che si ispirano alle idee e ai valori liberali e cristiani e alle tradizioni democratiche

Coordinatore Forza Italia Giovani posa vicino scritta antifascista : “Mi sa che ho sbagliato panchina” : "Zona antifascista, nervi tesi e fasci appesi". Questa la scritta incisa sulla panchina su cui si scatta una foto il Coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, commentando: "Mi sa che ho sbagliato panchina". Il ventottenne di Bologna ha assunto lo scorso anno l'incarico, e sulle sue pagine social si descrive così: "Detesto comunisti, benpensanti e radical chic"Continua a leggere

Forza Italia - l’appello di Berlusconi : “Formiamo una federazione fra diversi soggetti per un nuovo centro moderato” : Silvio Berlusconi lancia un appello per una “federazione di centro” che sia alternativa alla sinistra e punti a creare nuova unione all’interno del centro-destra, in gran parte fagocitato dall’avanzata della Lega di Matteo Salvini. Così il leader forzista chiama a raccolta “tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell’altra Italia. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione ...

Forza Italia - Gelmini : “Toti ha stancato. Noi non siamo come Lega e Fratelli d’Italia” : “Io sono assolutamente favorevole alle primarie in Forza Italia, ma non condivido né i toni, né la linea politica di Giovanni Toti. Queste critiche giornaliere, questi ultimatum rivolti a Forza Italia e a Berlusconi onestamente hanno stancato, soprattutto i nostri elettori. Toti vuole rendere Forza Italia ancillare rispetto a Lega e a Fratelli d’Italia”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Giovanni Toti sbrocca contro Silvio Berlusconi : "Forza Italia - la farsa è durata troppo" : Alla vigilia di un attesissimo faccia a faccia sulle regole interne in Forza Italia, Giovanni Toti torna all'attacco e conferma i retroscena di stampa. "Senza le primarie le mie dimissioni sono sul tavolo", premette il governatore della Liguria riferendosi al suo ruolo di coordinatore nazionale, che

Silvio Berlusconi - lo sfogo brutale : "Ora basta - è un violento". Domani la resa dei conti in Forza Italia : La svolta, con la nomina di Giovanni Toti e Mara Carfagna, in Forza Italia non c'è stata. Responsabilità soprattutto del primo, che continua la sua campagna contro il partito strutturato così come è oggi. E Silvio Berlusconi sarebbe stanco, deluso. "Che delusione", gli attribuisce le parole Repubbli

Governo - Di Maio : “Escludo totalmente che il governo cada prima di settembre”. Mozione sul Tav : non solo M5s - anche Pd e Forza Italia : Il decreto Sicurezza bis prima, poi le mozioni sul Tav. Così il 6 e il 7 agosto, il governo sarà chiamato a una doppia prova sul provvedimento caro alla Lega – e sul quale potrebbero verificarsi alcune defezioni nei Cinque Stelle – e sul No all’Alta Velocità proposto dall’altra anima del governo che verrà discusso assieme alla Mozione per il Sì del Pd. Luigi Di Maio si dice tranquillo sul decreto di stampo leghista e a ...

Mara Carfagna propone ‘Forza Italia 4.0’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) di Vittorio Amato – L’obiettivo è costruire attraverso un ”percorso costituente e congressuale” una ‘Forza Italia 4.0′, alternativa al Pd e al fronte sovranista Lega-Fdi. Un ”movimento aperto”, soprattutto alla società civile, al passo coi tempi, radicato sì sul territorio, ma attivo sui social; una ”forza tranquilla”, di mitterrandiana memoria, ...

Forza Italia - Toti : “Dimissioni senza primarie? Se non si vuole cambiare - mio mandato inutile” : “Dimissioni da coordinatore se al tavolo delle regole di Forza Italia non si darà il via libera a primarie aperte? Se non si cambia assolutamente nulla direi che il mio mandato è inutile“. A rivendicarlo il coordinatore azzurro, Giovanni Toti, arrivando a palazzo Chigi per un incontro con il governo sul Ponte Morandi. “Il mio è un mandato per cambiare, se non si vuole cambiare me ne faccio una ragione ma ne prendo anche ...