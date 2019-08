Formula 1 | Leclerc e quel retroscena su Vettel | “la prima volta che l’ho ascoltato in un

Formula 1 – La maturità di Leclerc : “non sento la pressione di vincere. Ad Hockenheim ho sbagliato perchè…” : Charles Leclerc commenta la sua prima parte di stagione in F1, fra qualche errore e un po’ di sfortuna che gli sono costati più di una vittoria: il giovane pilota Ferrari non sente la pressione di dover vincere a tutti i costi Problemi al motore in Bahrain, il ruota a ruota con Verstappen in Austria, il fuori pista ad Hockenheim, l’errore in qualifica a Baku e quello del muretto Ferrari nel Q1 di Monaco hanno segnato l’inizio ...

Formula 1 - Vasseur impressionato da Leclerc : il team principal dell’Alfa mette in guardia Vettel : Interrogato sull’adattamento di Leclerc in Ferrari, il team principal dell’Alfa Romeo Racing si è detto impressionato dalle sue prestazioni Il primo anno di Charles Leclerc al volante della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti, considerando l’immediato adattamento del monegasco alla ‘Rossa’ nonostante un solo anno di esperienza in Formula 1. Photo4/LaPresse Qualche errore ovviamente non è mancato, ma le ...

Formula 1 - Leclerc mette tutti in guardia : “vietato rilassarsi in Ungheria - non c’è nemmeno il tempo per pensare” : Il monegasco vuole riscattare in Ungheria l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica Charles Leclerc ha immediatamente l’opportunità di riscattare l’errore commesso in Germania, costatogli uno zero in classifica difficile da mandare giù. Il calendario prevede un back to back con l’appuntamento in Ungheria, dove il monegasco sarà chiamato ad una pronta reazione. Photo4/LaPresse Intervenuto al ...

Formula 1 - niente penalità per Leclerc per unsafe release : il monegasco salvato da una… pistola : Il pilota della Ferrari è stato graziato dai Commissari di Gara, che hanno punito la scuderia di Maranello con una multa per unsafe release Attimi di apprensione in casa Ferrari subito dopo il primo pit stop di Charles Leclerc, avvenuto negli attimi successivi all’incidente di Sergio Perez. Lapresse Il pilota monegasco infatti è stato oggetto di valutazione dei Commissari di Gara per unsafe release, in seguito al leggero contatto con ...

Formula 1 – Binotto analizza la gara di Hockenheim : “Vettel super. Con Leclerc ci siamo guardati negli occhi e…” : Mattia Binotto analizza la gara del Gp di Germania: il team principal Ferrari orgoglioso del secondo posto di Vettel e pronto a rincuorare Leclerc per l’occasione persa Leclerc a muro con grandi possibilità di vincere la gara, Vettel secondo dopo essere partito in ultima posizione. Giornata davvero particolare quella vissuta dalla Ferrari nel Gp di Germania, risultato essere uno dei più divertenti degli ultimi anni a causa della ...

Formula 1 – Leclerc non cerca scuse ad Hockenheim : “colpa mia - ma…” : Charles Leclerc fuori dai giochi al Gp di Germania: le parole de monegasco della Ferrari dopo l’uscita di pista ad Hockenheim Weekend amaro per Charles Leclerc, dopo diverse gare terminate a podio, il giovane monegasco della Ferrari torna a casa con un amaro zero. Leclerc, partito dalla 10ª casella in griglia è stato autore di una fantastica rimonta in gara oggi al Gp di Germania, è finito fuori pista al 29° giro. Il ferrarista è ...

Diretta Formula 1/ F1 gara live : Leclerc e Vettel in rimonta - Gp Germania 2019 - : Diretta Formula 1, gara Gp Germania 2019 Hockenheim: vincitore e podio, cronaca e risultato live del Gran Premio in una stagione dominata dalla Mercedes.

Formula 1 – Hamilton fuori pista come Leclerc! Muso danneggiato - ritardo incredibile : arriva anche la penalizzazione! [VIDEO] : Lewis Hamilton finisce fuori pista all’ultima curva del 29° giro, così come Leclerc: il pilota Mercedes danneggia il Muso della macchina e accumula grande ritardo. Poi arriva anche una penalizzazione incredibile quanto sta accadendo nelle fasi centrali del Gp di Germania. Dopo l’uscita di pista di Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton è finito fuori pista al termine del 29° giro. Il pilota Mercedes ha danneggiato il Muso della ...

Formula 1 – Leclerc contro le barriere in Germania! Il pilota Ferrari fatto fuori dal… cartellone Mercedes [VIDEO] : Charles Leclerc fuori all’ultima curva dopo il 29° giro del Gp di Germania: il pilota Ferrari sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e abbandona la corsa Incredibile quanto accaduto al termine del 29° giro del Gp di Germania. Uno strepitoso Charles Leclerc, secondo in rimonta e con il tempo più veloce in pista, è finito fuori pista all’ultima curva, sbatte contro il cartellone dei 125 anni della Mercedes e ...

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [VIDEO] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

Arthur Leclerc vince il GP di Germania in Formula 4 - il fratello di Charles festeggia a Hockenheim prima della F1 : Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, ha vinto il GP di Germania nella Formula 4. Il 17enne monegasco si è imposto ad Hockenheim con grande autorevolezza, la gara-2 ha sorriso a questo giovane talento che ha posto il suo primo sigillo in carriera in questa categoria. Il minorenne si è reso protagonista di una partenza sottotono ma poi con personalità è riuscito a risuperare il norvegese Dennis Hauger e a riguadagnare la testa della gara a ...

Formula 1 - la Ferrari fa chiarezza sui problemi occorsi a Vettel e Leclerc in Germania : la nota ufficiale : La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale con cui ha spiegato i problemi tecnici occorsi in qualifica a Vettel e Leclerc La Ferrari ha deciso di fare subito chiarezza sui problemi che hanno condizionato Vettel e Leclerc nelle qualifiche del Gp di Germania, obbligando il tedesco a partire ultimo e il monegasco a scattare dalla decima posizione. photo4/Lapresse La scuderia di Maranello ha diramato una nota ufficiale sul proprio ...

Formula 1 - Leclerc scaccia via la rabbia : “è dura digerire un doppio guasto - speriamo che domani ci sia la… neve” : Il pilota monegasco ha parlato del problema che non gli ha permesso di prender parte alla terza e decisiva manche in qualifica a Hockenheim Giornata nerissima per la Ferrari, costretta ad incassare un doppio problema in qualifica. Sia Vettel che Leclerc hanno accusato un guaio tecnico sulle proprie monoposto, con il primo costretto a non partecipare nemmeno alla sessione e il secondo fermato prima della Q3. LaPresse Proprio il monegasco ha ...

Formula 1 – Disastro Ferrari nelle qualifiche di Hockenheim : dopo Vettel si ferma anche Leclerc : Che Disastro ad Hockenheim! Problemi anche per Leclerc: la Ferrari senza monoposto in pista nella Q3 Clamoroso ad Hockenheim: qualifiche Disastrose per la Ferrari. dopo il problema che ha impedito a Vettel di segnare il tempo necessario per andare oltre la Q1 del suo Gp di casa, anche Charles Leclerc è stato costretto a fermarsi, dicendo addio ad ogni speranza di battaglia con Hamilton per la pole position. Il giovane monegasco è stato ...